Es poden prevenir les hèrnies de disc?

L'hèrnia de disc és, bàsicament, un trencament del disc intervertebral. És a dir, aquell disc que es troba unint les vèrtebres. En aquest moment de ruptura, el disc surt cap a fora i xoca amb les estructures nervioses.





Òbviament, la zona de l'esquena té diversos punts i depèn on es produeixi aquesta hèrnia pot afectar les cervicals, al dorsal o a la lumbar. Però, per què apareixen estàs hèrnies i com es poden evitar?





Les males postures, estar molt temps quiet, l'obesitat o el tabaquisme són algunes de les causes que podrien portar a les persones a patir estar hèrnies de disc. Això sí, els estudis adverteixen que moltes hèrnies d'aquest tipus tenen un fort component genètic i que els lumbars sol ser la zona més afectada.





El doctor Daniel Iglesias, especialista de cirurgia de columna d'Hospital Quironsalud de Saragossa, ha explicat que és l'hèrnia lumbar "irradia pel gluti i acaba baixant per les extremitats inferiors".







En el cas dels discos cervicals explica que afecta les extremitats superiors, és a dir, als braços i que, de vegades, pot afectar també a la medul·la. Per poder evitar aquestes hèrnies, el doctor Daniel Iglesias considera que "és fonamental mantenir una correcta higiene postural, tant a la feina més física com en el més sedentari".





Com en molts altres casos, la pràctica d'esports com pilates, natació o esports sense impacte també són bons per reduir la possibilitat de patir una hèrnia.





LA CIRURGIA TENEN UN IMPACTE BAIX





La realitat és que aquestes hèrnies de disc solen superar-se amb altres tractaments que no són la cirurgia. Analgèsics i fisioteràpia solen ser els millors tractaments, però és cert que en l'1% dels casos, reconeix el doctor, que fa falta la cirurgia. Però no només hi ha aquests tractaments, sinó que les infiltracions també solen ser efectius per poder combatre les hèrnies.









La possibilitat de recaure i tornar a patir una hèrnia de disc, el traumatòleg segura que sol succeir en el 5% dels casos. A més, mantenir els mateixos hàbits que abans de patir l'hèrnia sol ajudar al fet que aquesta es torni a produir.