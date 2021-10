La Palma registra nou terratrèmols durant tota la nit

@EP





La xarxa de vigilància volcànica de seguiment 24 hores de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha localitzat durant la nit un total de nous sismes en l'entorn de l'erupció de volcà Cim Vell, tres d'ells de magnituds superiors a 3 (mbLg).





La magnitud màxima registrada va ser de 3,5 (mbLg) corresponent al terratrèmol localitzat a nord-est del municipi de Fuencaliente a les 04.16 hores. La majoria dels terratrèmols es van localitzar entre 11-14 km de profunditat a la zona on va començar l'eixam l'1 de setembre.





En el dia d'ahir s'han localitzat prop de mig centenar de sismes, el més gran de 3,6 mbLg, sentit amb intensitat de III EMS en nombrosos nuclis de Los Llanos, El Paso, Breña Alta, Tazacorte, Villa de Mazo, Tijarafe, Breña Baixa i Santa Cruz de la Palma.





La sismicitat continua localitzant, principalment, propera a la sismicitat dels primers dies, a profunditats entre 10 i 15 km. Es registren, a més, terratrèmols situats a profunditats superiors a 20 quilòmetres. El tremolor volcànic manté el seu nivell estable, semblant al de dies anteriors.





En les últimes 24 hores s'han registrat 21 terratrèmols, dos d'ells sentits per la població. Es poden produir sismes sentits que puguin originar petits ensorraments en zones de pendent. Les deformacions mostren, a les estacions allunyades de centre eruptiu, una lleugera tendència descendent en la component vertical. Les estacions properes mostren polsos possiblement relacionats amb la dinàmica eruptiva.





L'activitat del volcà segueix sent intensa i la seva columna eruptiva s'eleva 4,5 quilòmetres. Durant la jornada d'ahir es va localitzar a la part superior un nou focus d'emissió de cendres i gasos. La morfologia del con canvia pels processos de creixement i reconfiguració, sense descartar l'aparició de nous centres d'emissió.





Pel que fa a la colada que ha arribat al mar, continua amb el seu mateix traçat i no es detecten canvis en la seva extensió. No obstant això, la Fajana o llengua al mar continua el seu creixement i ocupa 27,5 hectàrees. La nova colada registrada divendres no ha arribat, fins al moment, a la mar i ha tingut contacte lateral amb les colades anteriors.





La millora de la qualitat de l'aire a la zona ha permès aixecar el confinament d'unes 3.500 persones pertanyents a nuclis de població de Tazacorte, El Paso i Los Llanos de Aridane. S'estimen 1.005 construccions afectades per l'erupció i la colada ha trencat l'última connexió de reg que existia en la localitat de El Remo que subministrava aigua a unes 600 ha de plataners. En els propers dies s'iniciarà la instal·lació de dessaladores.





946 CONSTRUCCIONS destruïdes





Les últimes dades aportades pel satèl·lit Copernicus -d'ahir a les 13.02 hores- indiquen que hi hauria 1.074 construccions afectades per l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, 946 d'elles destruïdes i 128 danyades.





També hi ha 33,2 quilòmetres de carreteres que han quedat inutilitzades a les vies LP-2, LP-212, LP-211 i LP-213, mentre que l'extensió de la colada és ja de 397,5 hectàrees.





Així mateix, en el dia d'ahir la colada ha trencat l'última connexió de reg que existia en la localitat del Rem, que subministrava aigua a unes 600 hectàrees de plataners. En els pròxims dies s'iniciarà la instal·lació de dessaladores portàtils i vaixells cisterna.