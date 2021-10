Una dona afganesa s'ha vist obligada a vendre al seu fill per 280 euros per costejar l'atenció mèdica de la seva altra filla

@EP





Una dona afganesa ha hagut de vendre al seu fill d'un any i mig per poder costejar l'atenció mèdica que necessita la seva filla de tretze. En total, l'han pagat 30.000 afganis, el que equivaldria a 280 euros.





La dona està vivint actualment en un camp de desplaçats de Kabul. No troba al seu marit que segueix desaparegut des de fa més d'un any i s'ha vist obligada a prendre aquesta difícil decisió per salvar a un dels seus fills.





La situació a l'Afganistan segueix sent crítica. Moltes persones s'han vist desplaçades en els últims mesos i que des de les Nacions Unides ja han comentat que aquesta xifra augmentarà durant els pròxims mesos. I aquest augment estarà molt lligat al colapse que podria patir el nou règim talibà.





"No tenia més remei que vendre el meu fill. Ningú vol fer una cosa així", lamenta la dona. Però això va més enllà i una altra dona de la mateixa zona ha avisat que aquesta decisió és la primera de moltes que hauran de prendre perquè els seus fills estan malalts i ningú els està prestant cap atenció.