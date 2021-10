Anabel Pantoja trenca a plorar en parlar de la tensa situació amb Kiko Rivera

@EP





Anabel Pantoja ha acudit al 'Sábado Deluxe' per parlar de l'absència de Kiko Rivera en el seu casament. Una absència que va sorprendre per produir-se a última hora, però l'àvia de Kiko havia mort i l'havia tornat a parlar amb la seva mare. El més sorprenent d'això és que Kiko Rivera ha deixat de seguir a Anabel Pantoja a les xarxes socials.





María Patiño ha tingut l'oportunitat de preguntar a Anabel Pantoja per tot aquest embolic familiar al 'Sábado Deluxe'. "No ho sé. Jo li vaig trucar el dia del casament abans d'anar-me'n cap al poble i vaig parlar amb la Irene. Li vaig dir que estava molt nerviosa i que volia parlar amb Kiko per saber com estava. Li vaig demanar que li digués a Kiko que em cridés, però mai ho va fer", assegura Pantoja.





Anabel s'ha mostrat molt dolguda i desconcertada davant aquesta situació. "Penso que la seva absència està súper justificada, llavors no entenc què ha passat", ha prosseguit. Ella assegura que ho ha intentat tot, així que més d'això no pot fer. Malgrat tot, Anabel Pantoja s'ha mostrat oberta a parlar amb Kiko Rivera, però hi ha alguna cosa que li ha molestat especialment.





Segons la mateixa Anabel, Kiko Rivera ni tan sols va ser capaç d'enviar-li un missatge de felicitació per les noces. La persona que ha sortit a donar suport a Anabel és el seu company Jorge Javier Vázquez, "torna aviat que et trobem a faltar".