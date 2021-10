Els camions podran tornar a circular els diumenges a la tarda per l'AP-7, però amb algunes restriccions

@EP





Les restriccions als camions arriben a la seva fi. A partir de la tarda de diumenge 3 d'octubre, els vehicles de més de 7.500 quilos podran circular per l'AP-7 entre Girona i el Vendrell, però amb algunes restriccions.





Aquests vehicles no podran abandonar el carril dret en cap moment ni superar els 80 quilòmetres per hora. Per tant, no podran realitzar cap avançament mentre circulin per aquesta via. La mesura afecta entre les tres de la tarda i les deu de la nit dels diumenges.





Això és un avanç per als camions, ja que fa tres setmanes es va prohibir circular els diumenges a la tarda per l'AP-7 durant tot el mes de setembre. Una mesura que no va ser ben rebuda pels transportistes, ja que afectava directament al seu treball.





CARRILS ADDICIONALS





La prohibició de la circulació dels camions es va fer per intentar evitar que es col·lapsessin les carreteres. Per això, el Servei Català de Trànsit seguirà instal·lant carrils addicionals per augmentar la capacitat d'aquestes vies.





A més, s'està intentant accelerar les tasques de destrucció de les infraestructures dels peatges perquè tots els carrils puguin estar operatius. La C-32 i la C-33 treballen a contrarellotge per intentar que al novembre aquestes infraestructures hagin desaparegut del tot.