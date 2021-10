El Congrés torna a posar sobre la taula el tema de les competències marítimes dels Mossos d'Esquadra

@EP







El PSOE i els seus socis parlamentaris van frustrar aquesta setmana a la Comissió d'Interior de Congrés un nou intent de frenar el pla de la Generalitat de convertir els Mossos d'Esquadra en una policia amb competències marítimes, en detriment de la Guàrdia Civil. Vox, PP i Ciutadans veuen un "conflicte competencial" silenciat per Govern, ja que necessita el suport de partits independentistes i nacionalistes en els pressupostos generals de l'Estat.







Vox no va aconseguir suports suficients per a una proposició no de llei que buscava "blindar" a la Guàrdia Civil en aquesta matèria. El debat va tenir la seva continuació en el Ple de Congrés, on el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va reiterar en una interpel·lació urgent que les competències estan ja delimitades i hi ha coordinació entre cossos policials.





L'Institut Armat, segons sosté el titular de l'Interior, és l'únic amb competències de policia judicial i els Mossos assumeixen funcions administratives. A la pràctica, segons expliquen a Europa Press fonts policials, això suposa que la policia catalana pot actuar tan sols en aquelles qüestions que són susceptibles de ser sancionades administrativament, en cap cas si hi ha delicte penal.





El problema, segons altres fonts, és que moltes de les intervencions es deriven des del servei d'emergències 112, que depèn de l'Administració catalana i en la sala no hi ha representació per part de Guàrdia Civil ni Policia Nacional, per aquest motiu sorgeixin conflictes en la pràctica davant l'activació dels cossos policials.





REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE POLICIA JUDICIAL





El xoc de competències es remunta al 2008, quan els Mossos van crear una unitat aquàtica per a patrulla marítima a semblança dels GEAS de la Guàrdia Civil. En 2019, la Comissió Nacional de Policia Judicial va abordar la qüestió com a òrgan de coordinació reglat que agrupa el CGPJ, els ministeris d'Interior i Justícia, la Fiscalia General de l'Estat i els departaments d'Interior amb competència en la matèria, és a dir Catalunya i País Basc.





El ministre Grande-Marlaska es remet a aquesta decisió en les seves intervencions, ja que la comissió va determinar per majoria que la Guàrdia Civil assumís totes les competències policials que tinguessin com a escenari el mar, interior i exterior, funcions que en l'actualitat les subscriuen els especialistes de l'Institut Armat.





"Les competències entre el conjunt de forces i cossos de seguretat es mantenen d'acord amb el que estableix la Comissió Nacional de Policia Judicial de 2019, en què aquest ministre va estar present", ha sostingut Grande-Marlaska dimecres passat des de la tribuna del Congrés en un debat el que va retreure a Vox seu afany per buscar la "confrontació" entre cossos policials.





DESPLEGAMENT DE MOSSOS AMB EMBARCACIONS





La Generalitat ha seguit amb la seva estratègia en engegar el 2020 la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra, el que des d'associacions de la Guàrdia Civil com AUGC van denunciar perquè entenien que "podria abocar a la sortida dels especialistes de la Guàrdia Civil de la mar a Catalunya", comparant la situació amb la viscuda al País Basc o a Navarra.





També es queixaven des de les associacions de la publicació al BOE de l'acord pel qual el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana donava llum verda a un conveni per a la formació "formació marítima que han de rebre els integrants de Mossos d'Esquadra i el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya per al govern de les embarcacions adscrites a aquests cossos en aigües marítimes".





A finals d'agost, el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va presentar al Port de la Selva (Girona) una nova embarcació amb la intenció d'afegir-la a les que ja estan patrullant per facilitar el "desplegament operatiu de la Policia marítima al llarg del litoral català".





Segons la intervenció del conseller --que es va reunir recentment amb Grande-Marlaska a Madrid, emplaçant tots dos a celebrar d'aquí a poc temps una Junta de Seguretat--, la nova embarcació de 12 metres d'eslora serviria, a més d'en situacions de rescats i altres emergències, per "incrementar el patrullatge dins de la mar i evitar delictes".





La 'Cap de Creus' té dos motors i navegarà per Palamós (Girona) per incrementar la presència policial al litoral. Segons la Generalitat, és la primera de les tres embarcacions que afegiran els Mossos d'Esquadra abans que acabi l'any: una altra navegarà per Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i una altra per Ametlla de Mar (Tarragona).





"No venim a fer la feina d'altres, el desplegament és per exercir les nostres pròpies competències i responsabilitats amb la cooperació recíproca amb altres cossos operatius. El desplegament policial s'impulsa per sumar, així servirem millor a la ciutadania de Catalunya", ha afegit en la presentació de l'embarcació el cap dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.





DEBAT A LA COMISSIÓ D'INTERIOR





Davant la Comissió d'Interior de dilluns passat, el diputat de PSOE Francisco Aranda Vargas insistia en aquesta idea de l'"auxili mutu" entre cossos policials. A més, ha apuntat que no hi ha cap llei en tramitació que busqui treure competències marítimes a la Guàrdia Civil. "L'únic que els interessa és sembrar desconfiança, només els interessa la desestabilització", ha retret en referència a Vox, que va explicar en el suport de PP i Ciutadans.





La diputada de Vox, Macarena Olona, va denunciar la "nova cessió" davant partits independentistes per permetre el pla de la Generalitat, que suposa "obrir un conflicte competencial" amb la Guàrdia Civil, ja que la comissió de Policia Judicial el que va establir és que els Mossos només podrien actuar en funcions administratives en les aigües interiors, "és a dir, rius, canals o embassaments".





"És un altre pas més per donar satisfacció al govern independentista català", va continuar el portaveu popular, Jaume Miquel Mateu Istúriz, que va censurar l'"actitud silent" del ministre Grande-Marlaska.





"La realitat és que l'Estat es troba en una situació de debilitat", va insistir el diputat de Ciutadans Miguel Gutiérrez, que va unir aquesta qüestió a la possible sortida de la Policia de la seu de Via Laietana a Barcelona, si amb això els partits independentistes donen el seu suport als pressupostos generals.