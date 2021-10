Prorrogar els ERTO i les prestacions costaran fins a febrer 3.163,7 milions d'euros

@EP





La pròrroga fins al 28 de febrer dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), de les prestacions als treballadors emparats per aquest instrument, així com de les prestacions per a autònoms, treballadors fixos-discontinus i altres col·lectius tindran un cost aproximat de fins a 3.163,7 milions d'euros.





Així ho recull la memòria econòmica del decret que va aprovar dimarts passat el Consell de Ministres a la qual ha tingut accés Europa Press.





En aquesta norma no només s'estenien els ERTO i les prestacions per a autònoms afectats per la pandèmia fins al 28 de febrer. També s'incloïen ajudes per als afectats per l'erupció del volcà a La Palma, s'establia una prestació extraordinària per fixos-discontinus, i s'estenien també fins al 28 de febrer les prestacions per artistes, professionals taurins i tècnics del sector cultural.





Desgranant les quantitats reflectides en la memòria econòmica del decret, el Govern estima que les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de la nova pròrroga dels ERTO tindrà un cost màxim de 401.900.000 d'euros com a màxim.





En concret, segons l'aprovat en la norma, les empreses de més de deu treballadors tindran un 80% d'exoneració en els seus pagaments a la Seguretat Social si imparteixen formació als treballadors en ERTO i un 40% en cas de no fer-ho. Per a les empreses de fins a deu treballadors, l'exempció serà del 80% si imparteixen accions formatives i del 50% si no ho fan.





El Govern calcula que el nombre mitjà mensual de treballadors que s'acolliran com a màxim al conjunt d'exoneracions associades als ERTO vigents fins al 28 de febrer serà d'unes 146.351 persones.





D'aquesta manera, estima que el cost mensual de les exempcions arribaria a un màxim de 153.400.000 d'euros al mes d'octubre (en el qual estaran vigents les mateixes condicions que al setembre), per després reduir-se a 62.110.000 d'euros mensuals al novembre, desembre, gener i febrer.





D'aquesta manera, el Govern estima que el cost total màxim de les exoneracions durant els cinc mesos de la nova pròrroga serà d'uns 401.920.000 d'euros.





651 MILIONS EN EXEMPCIONS I PRESTACIONS A AUTÒNOMS





En la memòria econòmica del decret també s'inclou el cost de la pròrroga fins al 28 de febrer de l'esquema de protecció per als autònoms els negocis que han estat afectats per la pandèmia, així com la despesa de les prestacions per als autònoms del Palmell afectats per l'erupció del volcà Cim Vell.





En total, sumant totes les mesures per als autònoms incloses en el decret (prestacions i exoneracions a la Seguretat Social), el cost estimat pel Govern ascendeix a 651.590.000 d'euros, dels quals 15.170.000 corresponen a les prestacions per a autònoms de la Palma.





D'altra banda, el Govern xifra en 5,6 milions d'euros el cost total d'estendre la prestació contributiva d'artistes fins al 28 de febrer, a 600.000 euros la dels professionals taurins i en 120.000 euros la dels tècnics del sector cultural.