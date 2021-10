Pablo Casado tanca la Convenció Nacional de PP presumint d'unitat dins del partit

@EP





El president de PP, Pablo Casado, ha presumit aquest diumenge de la unitat del PP al míting de tancament de la Convenció Nacional del partit en assegurar que segueixen amb el partit "unit com una pinya i fort com una roca". Segons ha afegit, necessiten un PP "ample", "fort" i "unit" per guanyar les eleccions, tornar a governar i "tornar el poder als espanyols".







Així s'ha pronunciat en un multitudinari míting a la plaça de bous de València amb el que ha posat punt final a Convenció del PP, on el partit ha reunit més de 9.000 persones --l'aforament permès-- i més de 3.000 s'han quedat fora de la plaça, segons fonts de la formació.





"Gràcies als que no heu pogut entrar. S'han desbordat les previsions. El PP torna a omplir la plaça de bous de València", ha proclamat Casado a les portes de la plaça, des d'on ha volgut saludar aquells militants del partit que s'han quedat al carrer sense poder entrar. De fet, les Forces de Seguretat han obligat a desallotjar l'anell de dalt de la plaça en haver-se superat l'aforament.





"HEM HAGUT DE FER UNA TRAVESSIA PEL DESERT"





Després que diverses setmanes de tensió interna entre 'Gènova' i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso --que es va postular per presidir el PP de Madrid-- Casado ha volgut apel·lar a la unitat interna per arribar al Palau de la Moncloa.





"Aquí seguim, amb el partit unit com una pinya i fort com una roca, preparats per tornar a donar-nos el país a l'esquena, per rescatar als nostres compatriotes de la ruïna i per obrir un nou horitzó per a Espanya", ha proclamat, davant un públic entregat.





Casado ha fet un repàs dels seus tres anys al front del PP, recordant que quan va arribar el juliol de 2018 a la Presidència del partit eren la tercera força i avui són la primera. "Per això hem hagut de recórrer una travessia de desert: primer unint el partit, després consolidant el nostre poder territorial i després recuperant el lideratge de l'espai electoral de centredreta", ha manifestat.





En aquest punt, ha afirmat que els partits que van venir a "substituir" al PP s'han quedat en el "camí", en al·lusió a Ciutadans. "El PP és molt PP i hem fet el correcte: primer oferint unitat --amb la plataforma 'Espanya suma' - i quan la van rebutjar, fent-la per la base", ha manifestat.





Després d'assegurar que per als espanyols l'elecció "no és entre nova o vella política, sinó entre bona i mala política", ha agraït als càrrecs i militants del PP la seva gestió perquè han aconseguit "tornar a ser l'única alternativa de futur per a Espanya".





"PODEN CONFIAR EN NOSALTRES. TENIM UN PLA PER A ESPANYA"





El líder de l'oposició, que ha criticat durament el "trienni negre" de Pedro Sánchez i ha desgranat la seva alternativa de Govern, ha llançat un missatge d'ànim als seus assegurant que "el canvi ja és aquí".





"Estem preparats. Poden confiar en nosaltres. Sabem on anem. Tenim un pla per a Espanya. Estarem a l'altura dels temps i no defraudarem a ningú", ha manifestat Casado, unes paraules que han vingut seguides d'una forta ovació.





Igual que al principi, ha volgut finalitzar amb un missatge d'unitat en assegurar que ell vol "un PP gran, ferma, ample, obert, fort i unit". "Vull un PP que no surti a heretar, ni a empatar, sinó que surti a guanyar i a governar, a modernitzar Espanya, a transformar la societat i a tornar el poder als espanyols", ha asseverat, per presentar com "l'única alternativa de futur per a Espanya".





LA PLAÇA DE BOUS, ICONA DE LES MAJORIES DEL PP





Els 'barons' del PP, la cúpula del partit i nombrosos alcaldes de la formació del partit han seguit aquest acte en suport a Casat amb el qual es vol visualitzar que el Partit Popular "ha tornat", segons fonts de la formació. I per exhibir fortalesa i múscul, abans del seu discurs Casado ha recorregut la barrera saludant els militants.





La plaça de bous està carregada de simbolisme perquè és una icona dels grans mítings del PP en la seva època de majories absolutes amb José María Aznar, Mariano Rajoy, Rita Barberá o Francisco Camps. De fet, aquest últim ha reaparegut en aquest acte després d'una dècada allunyat dels actes del partit.





Abans de Casado, Carles Mazón també ha tret pit després d'aquest bany de masses a la plaça de bous. "Aquesta és la resposta als que deien que no érem capaços d'omplir la plaça de bous, que no teníem força i no teníem il·lusió", ha asseverat. Per la seva banda, la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha deixat anar al president del seu partit: "D'aquesta plaça et traurem a coll i et portarem a la Moncloa".