Pedro Sánchez anuncia que el Consell de Ministres aprovarà una ajuda de 206 milions d'euros per a La Palma

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que el Consell de Ministres de dimarts que ve aprovarà un Reial Decret, per un import total de 206 milions d'euros, que contindrà un conjunt de mesures per pal·liar l'emergència i per abordar la reconstrucció de l'illa de la Palma a conseqüència de l'erupció volcànica, de la qual avui es compleixen dues setmanes.





Pedro Sánchez ha viatjat avui de nou a La Palma per fer el seguiment dels efectes causats per l'erupció.





En la seva intervenció, el president ha detallat que l'aprovació d'aquest Reial Decret suposa la segona fase del Pla Especial per a la Reconstrucció de la Palma i va avançar que els fons es destinaran a l'illa de manera urgent. Així mateix, ha destacat que es tracta d'un paquet de mesures "molt potent" des del punt de vista de la reconstrucció d'infraestructures, de la resposta al problema del subministrament d'aigua, d'ocupació, d'agricultura i també des del punt de vista del sector turístic i dels beneficis fiscals.





Sánchez ha destacat que estem davant d'una "prova de resistència" perquè no se sap quan acabarà l'erupció. No obstant això, ha assegurat que amb independència de quan això passi el Govern d'Espanya i les altres administracions "estarem per abordar la tasca enorme de reconstruir la Palma i d'oferir un horitzó de prosperitat, de progrés i de tranquil·litat" als habitants de l'illa.





Això, segons el president, es va a fer a través de dues màximes que les administracions han mantingut "fidelment ja peu de la lletra" des que es va iniciar l'erupció de volcà, com són "el valor de la unitat i la fortalesa en la resposta per a l'emergència i la reconstrucció de l'Estat". "Aquesta unitat i fortalesa seran fonamentals", ha postil·lat.





D'altra banda, va dir que el Reial Decret que s'aprovarà dimarts "traslladarà en aquest moment d'angoixa per als ciutadans de la Palma tranquil·litat i seguretat que no es quedaran enrere". "Això ha estat una desgràcia, una calamitat que abordarem amb enteresa i reivindicant la fortalesa i l'esperit de determinació que tenen els veïns i veïnes de l'illa", va afirmar.





EMPATIA I SOLIDARITAT





Pedro Sánchez també va voler traslladar a la Palma "tota l'empatia i solidaritat" de poble espanyol, que "està avui més que mai amb els 'palmeros i les palmeres'", el que, segons ha dit, "es demostra en totes les proves de solidaritat, tant des del punt de vista ciutadà com també institucional, que s'ha vist des que va erupcionar el volcà".





Ha incidit que aquesta empatia i aquesta solidaritat s'expressa en el compromís del Govern d'Espanya amb totes les polítiques que està desenvolupant i que desenvoluparà en els pròxims dies, i també ha valorat "el compromís, el coratge, la lliçó de civisme i unitat" que està donant la ciutadania de La Palma a la resposta "conjunta, comú i exemplar" a l'erupció. Segons el president, "el que no hàgim tingut cap dany personal de lamentar obeeix al compromís i també a la conducta exemplar del conjunt de 'palmeros i palmeres'".





Al seu torn, ha posat èmfasi en la necessitat de traslladar la "màxima seguretat i tranquil·litat" no només a la societat palmera, sinó també al conjunt de turistes que vulguin venir a l'illa, que aquest és "un lloc segur, que poden venir a gaudir de l'illa i que evidentment les institucions estem treballant per garantir aquesta seguretat i tranquil·litat que es mereixen els seus habitants".





De la mateixa manera, ha demanat "un exercici de paciència i de seguretat": "És molt important que tots mantinguem les precaucions, que estiguem molt pendents del que ens diuen el Comitè Director del Pevolca, els experts, els científics, que no abaixem la guàrdia perquè el volcà segueix funcionant i deixant anar lava i, per tant, les conseqüències hi són des del punt de vista de la pèrdua material, però també de la salut dels 'palmeros'".





Finalment, ha assegurat que seguirà venint a l'illa de la Palma durant les setmanes que duri l'emergència, i fins i tot un cop acabi, per seguir visibilitzant el compromís no només de Govern, sinó també del conjunt de la societat espanyola envers l'illa de la Palma.