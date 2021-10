L'Espanyol dona la sorpresa i tomba al Madrid al RCDE Stadium

@EP





L'Espanyol ha aconseguit sumar tres punts d'or davant el Reial Madrid just abans de l'aturada per seleccions. El conjunt dirigit per Vicente Moreno s'ha imposat gràcies als gols de Raúl De Tomás i Aleix Vidal. Benzema va aconseguir retallar distàncies quan faltaven 20 minuts, però l'Espanyol va saber aguantar per endur-se els tres punts.





És la segona derrota consecutiva de l'equip d'Ancelotti. Va caure davant el Sheriff a la Champions i ho ha tornat a fer, aquest cop davant l'Espanyol. Els errors individuals i la falta de tensió defensiva segueix condemnant al Reial Madrid en aquests primers compassos de temporada.





L'Espanyol ha sortit millor plantat en el terreny de joc. No obstant això, un error individual de Pedrosa ha estat a prop d'aprofitar-ho el Madrid, però la rematada de Benzema no va ser bo. A partir d'aquí, hi ha hagut minuts de tempteig on no se succeïen grans ocasions. Ha hagut de ser un gran centre d'Embarba i una bona rematada de Raúl De Tomás els que trenquessin el 0-0 al marcador.





Després del descans, el Madrid semblava sortir amb una mica més d'energia, però s'ha anat apagant. L'apagada total ha arribat amb el gol d'Aleix Vidal. Modric no segueix a la seva marca, Nacho salta deixant un buit en la seva esquena i el jugador de l'Espanyol defineix amb molta tranquil·litat davant Courtois que poc pot fer.





Benzema semblava l'únic que volia i creia en la remuntada. De fet, una bona acció individual seva ha ficat al Madrid en el partit. Dos bones retallades a la frontal de l'àrea i un cop sec a la base del pal per posar el 2-1 final al marcador.





El Madrid, de moment, segueix com a líder, però a l'espera del que faci la Reial Societat que pot acabar la jornada a la primera posició. Per la seva banda, l'Espanyol agafa aire i es col·loca amb nou punts en la dotzena posició de la classificació, deixant a sis la zona de descens.