Vuit persones moren en estavellar-se un avió a Milà

Vuit persones han mort en un accident d'avió. L'avió privat ha xocat contra un edifici de la localitat de San Donato. El xoc s'ha produït contra un edifici que estava buit en aquell moment, tal com han informat des del cos de bombers.





El pilot, el copilot i els sis passatgers que anaven a l'interior de l'avió han mort, entre ells un nen. L'avió privat anava direcció a l'estació de Sant Donat quan es va xocar contra l'edifici.





Per ara, les autoritats han confirmat que s'estan investigant les causes de l'accident. L'edifici contra el qual ha xocat estava en obres i, per tant, no hi havia ningú al seu interior i així ho ha confirmat l'alcalde de Sant Donato.





Com és lògic, l'edifici ha quedat completament destrossat i els bombers van haver d'acudir ràpidament per poder apagar el foc que s'havia deslligat amb l'accident.