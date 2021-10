L'aeroport de Barajas tindrà 11 milions més de passatgers que el Prat el 2026

@EP





L'aeroport de Barajas i l'aeroport del Prat segueixen tenint una guerra per veure quin aeroport pot acollir més passatgers en un any natural. La realitat és que la possible ampliació del Prat anava a destacar a Barcelona com a principal aeroport de connexió a Espanya, però el no de la Generalitat ho ha canviat tot.





Durant els últims anys del Prat ha anat retallant distàncies amb Barajas, però això és una cosa que acabarà durant els pròxims anys. El Document de Regulació Aeroportuària per al 2022-2026 (DORA II) indica que l'aeroport de connexió principal a Espanya serà l'aeroport de Barajas a Madrid. Un document que s'ha aprovat durant la setmana passada al Consell de Ministres i que farà de Madrid la capital total.





En aquest nou document, el DORA II ha estimat que l'aeroport de Barajas transportarà el 2026 a 67,1 milions de passatgers. Una xifra que suposarà pràcticament el 25% del total de la xarxa de passatgers d'Espanya que se situa en 282.500.000 de passatgers. En aquest sentit, amb les noves dades, Barajas augmentarà els seus viatgers en gairebé 27 milions durant aquest període del DORA.





NOVES REFORMES DE BARAJAS





En aquest sentit, el DORA II preveu que es comencin els treballs d'ampliació de la terminal 4 i de la terminal 4 de satèl·lit, a més d'afegir la instal·lació del nou processador a les terminals 1, 2 i 3.





Els diners que, al principi, estava previst invertir en el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona el Prat es destinarà a ampliar Barajas. S'invertiran un total de 133 milions d'euros, però d'aquests, 63.600.000 es donaran en 2026.





EN CONTRA DELS INTERESSOS DEL PRAT





La realitat indica que fer aquesta ampliació de l'aeroport de Barajas implica que el del Prat no tindrà lloc. I, més enllà d'això, farà que l'aeroport de Barcelona no sigui l'aeroport de connexió principal d'Espanya. Les dades dels últims anys feien indicar que tant Madrid com Barcelona tenien una diferència d'uns 5 milions de passatgers.





No obstant això, l'arribada d'aquest nou document d'AENA, el DORA II farà que la diferència entre tots dos es vagi augmentant cada any fins a duplicar-se en 2026. La idea és que el total de passatgers passi a tenir una diferència d'uns 11 milions. Unes dades que seria comparables als que es donaran en aquest any 2021. Barcelona rebrà un total de 56.060.000 de passatgers, mentre que a Madrid serien un total de 67,1, milions de passatgers.





El problema que troba l'aeroport del Prat és que té el límit en aquests 55-56 milions de passatgers anuals. Una possible ampliació com la que es preveia fer anava a fer que aquestes xifres augmentessin fins als 70 milions de passatgers.





Un altre dels problemes que es podien arribar a plantejar amb l'ampliació de l'aeroport del Prat és que, de moment, cap companyia aèria havia apostat per fer aquesta operació, així que semblava complicat que es pogués dur a terme. Això sí, tenint en compte l'envergadura de dos aeroports, el que està clar és que Espanya té dos aeroports que són 'hubs' internacionals.