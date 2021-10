Quantes hores de son diàries són recomanables per tenir una bona salut?

@EP





La realitat és que tant dormir com menjar són alguns plaers que existeixen per tenir un bon estat de salut. Però això no sempre es dona com les persones volen. El treball, el dia a dia... Moltes causes que eviten que el cos descansi i s'adormi bé. María José Masdeu, membre de la junta directiva de la Societat Espanyola del Somni, ha parlat amb Infosalus sobre la importància que tenen dormir bé.





"Durant la pandèmia ens hem vist sotmesos a situacions d'estrès emocional intenses. En molts s'ha generat por, a part és clar de desconeixement sobre el què passarà, o l'estrès laboral que s'està creant en moltes professions. Això afecta els nostres patrons de somni", ha explicat.





La pandèmia ha canviat la vida de les persones en tots els sentits. Estar confinats ha obligat a tothom a modificar les seves rutines i això afecta directament el somni de les persones, tant en qualitat com en quantitat. No només són les rutines, sinó que la manca de llum solar també és un factor important que influeix a dormir bé.





La doctora explica que es pot saber si en aixecar-te estàs cansat o si et costa sortir del llit son alguns símptomes que podrien revelar-ho. Un altre aspecte que marca molt la qualitat de la son és realitzar migdiades molt prolongades. "No haurien de ser superior als 15-30 minuts després de dinar", ha assegurat.





HAS DORMIR ENTRE 7 I 9 HORES DIÀRIES





"El que es considera bo per a la salut és dormir entre 7 i 9 hores diàries", ha comentat la doctora. Això sí, hi ha algunes persones que genèticament estan preparades per dormir menys i amb 6 hores poden tenir suficient. A més, en el bàndol contrari, hi ha els adults que tenen la necessitat de dormir més de 9 hores al dia per poder funcionar durant el dia.





Per tant, cada persona està programada per dormir unes hores, però la realitat és que si una persona no descansa el necessari pot estar perjudicant la seva salut. "Dormir poc pot provocar obesitat, malalties de cor i afavoreix l'aparició de diabetis", ha assegurat la doctora.





El més important per poder tenir una bona qualitat de son és mantenir les rutines i respectar els ritmes biològics de cada persona. Així que assegura que tothom hauria d'estar preparat per anar-se'n a dormir a partir de les 23 hores de la nit.





Un altre dels consells que ofereix és no fer cap activitat que comporti una gran quantitat de llum. El més recomanable és fer coses que baixin el ritme de cadascú, assegura la doctora. A més, sortir durant el dia i rebre la llum del sol és important perquè el cervell també tingui un ritme.