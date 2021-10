La filtració dels Papers de Pandora revela actius en paradisos fiscals de líders mundials

Vladímir Putin @ep





El Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ, per les sigles en anglès) ha publicat aquest diumenge els Papers de Pandora, una sèrie de documents que mostrarien com 35 destacats líders i antics líders mundials com Vladimir Putin, Abdul·là de Jordània, Andrej Babis o Guillermo Lasso tenen actius en paradisos fiscals.





Els documents filtrats podrien impulsar casos per delictes de corrupció, blanqueig de capitals o evasió fiscal, tot i que en la seva major part són prova d'operacions totalment legals a què recorren els rics i poderosos per crear empreses per comprar propietats.





Entre els noms citats hi ha el rei Abdul·là de Jordània, que ha adquirit importants propietats al Regne Unit i els Estats Units per un valor de més de 80 milions d'euros.





Des que va arribar a el tron el 1999 hauria comprat 15 cases en Malibó (Califòrnia, Estats Units) o Londres.





Els advocats del monarca asseguren que aquestes propietats es van adquirir amb fons particulars i que també es destinen a projectes per a la ciutadania. Així, han defensat la compra de propietats a través d'empreses pantalla per motius de privacitat i seguretat.





També apareix el president de Kenya, Uhuru Kenyatta, i sis familiars que tenen en propietat una xarxa d'empreses en paradisos fiscals o el primer ministre del Pakistan, Imran Khan, l'entorn posseeix empreses per valor de milions d'euros en paradisos fiscals.





En el cas de el president rus, Vladímir Putin, els Papers de Pandora revelen propietats a Mònaco mentre que el primer ministre txec, Andrej Babis, un multimilionari, no ha declarat una empresa que posseeix dues mansions de 12 milions de dòlars en el sud de França .





En el cas de Babis la revelació podria tenir conseqüències polítiques immediates, ja que el seu partit, Aliança de Ciutadans Descontents (ANUS, "Sí" en txec) és el favorit per a les eleccions legislatives de el 8 i 9 d'octubre.





També el president xipriota, Nicos Anastasiades, ha testaferros que tenen en propietat empreses en paradisos fiscals, igual que el president de l'Equador, Guillermo Lasso, que compta amb una fundació a Panamà que fa desemborsaments mensuals a la seva família.





Un altre dels noms que apareixen és el de el president azerbaidjanès, Ilham Aliyev, i la seva família, acusats d'espoliar les riqueses del seu propi país. Segons la investigació, l'entorn de Aliyev ha comprat propietats a reunir unit per més de 400 milions de lliures (uns 467 milions d'euros). Una de les propietats de Aliyev es va vendre a la Casa Reial britànica amb un benefici de 31 milions de lliures.





CAIXA DE PANDORA





Els Papers de Pandora segueixen l'estela de filtracions de documents com els Arxius FinCen, els Papers de Paradís, els Papers de Panamà i LuxLeaks, però la ICIJ assegura que aquesta última és la major filtració, amb 14 fonts, gairebé 12 milions d'arxius i gairebé 3 terabytes de dades.





Els documents són de 14 empreses de serveis financers de paradisos fiscals com les Illes Verges Britàniques, Panamà, Belize, Xipre, Emirats Àrabs Units, Singapur o Suïssa. "Mai hi ha hagut alguna cosa a aquesta escala. Mostra la realitat de les empreses en paradisos ficales utilitzades per amagar diners i evitar pagar impostos", ha destacat un portaveu de l'ICIJ, Fergus Shiel.





"Utilitzen els comptes i empreses en paradisos fiscals per comprar centenars de milions de dòlars en propietats en els seus propis països, per a enriquir les seves famílies a costa dels seus ciutadans", ha afegit. La investigació "obre una caixa de moltes coses", el que dóna nom a la filtració.





En aquesta última filtració de l'ICIJ han participat més de 600 periodistes de 117 països i mitjans reconeguts de tot el món.