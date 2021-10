L'exministra d'Exteriors González Laya declara aquest dilluns com investigada a Saragossa pel 'cas Ghali'

L'exministra d'Afers Exteriors Arancha González Laya està citada a declarar en qualitat d'investigada aquest dilluns, a les 13.00 hores, davant el Jutjat d'Instrucció Número 7 de Saragossa en la causa en què s'investiga l'entrada i sortida a Espanya del líder del front Polisario, Brahim Ghali.





González Laya haurà d'acudir presencialment davant del jutge instructor Rafael Lasala després que aquest desestimés la sol·licitud de l'Advocacia de l'Estat per a comparèixer via videoconferència. El magistrat va considerar que la petició es basava en una "al·lusió genèrica als compromisos professionals" de l'exministra "sense una mínima acreditació", segons consta en la sentència de 29 de setembre.





Arancha González Laya @ep





La citació té lloc arran de la sol·licitud realitzada el passat 14 de setembre pel advocat Juan Carlos Navarro, i a la qual es va adherir l'altra acusació, dirigida per Antonio Urdiales, i s'emmarca en una sèrie de testificals que té en el calendari el jutge Lasala.





Està previst que aquest mateix dilluns, a les 12:30 hores, declari en qualitat de testimoni l'ex secretari general tècnic del Ministeri d'Afers Exteriors José María Muriel Palomino.





LA DECLARACIÓ DE L'EXCAP DE GABINET





Fins ara, el magistrat ha escoltat l'excap de gabinet d'Exteriors Camilo Villarino, que ha comparegut en qualitat de investigat, també sota la representació legal de l'Advocacia de l'Estat. Fonts jurídiques han assegurat a Europa Press que en la seva declaració va assenyalar com coneixedores de l'entrada d'Ghali Espanya a l'exministra González Laia ja la que va ser directora de gabinet de Carmen Calvo quan era vicepresidenta primera de Govern.





Arran d'aquestes afirmacions, les acusacions han demanat incloure en el procediment les declaracions de Calvo i el seu llavors directora de gabinet, Maria Isabel Valldecabres, així com a la cap de gabinet de el ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisòstom. El jutge ha acordat que les dues declarin com a testimonis el pròxim 18 d'octubre.





INFORMES EN LA INVESTIGACIÓ





La sèrie de testificals se sumen als informes que al llarg de la investigació el magistrat ha reclamat a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.





En el sumari de la causa consta un informe de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional en què s'identifiquen quatre documents d'identitat relatius a Ghali obtinguts "legalment" i "sense que s'apreciïn indicis de frau o engany". Figura també un ofici de la Prefectura Superior de Policia de Navarra en el qual es va informar que el líder polisario va sortir de l'aeroport de Pamplona-Noain amb destinació a Algèria sense passaport ni documentació que acredités la seva identitat.





Així mateix, consta un text de la Brigada Provincial d'Informació de la Rioja de la Policia Nacional amb les declaracions --en qualitat de testimonis-- del coordinador de trasplantaments i cures crítiques de l'Hospital San Pedro de Logronyo i de el gerent de centre. El primer va assegurar que li van demanar "un llit UCI per a un pacient covid" que venia del "estranger" dos dies abans de l'arribada de Ghali; i el segon va assegurar que la petició va ser realitzada pel cap de l'Oficina de Presidència de la Rioja.





Recentment, i en el marc de les indagacions, l'instructor va ordenar a l'oficina Sirene Espanya i a la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat que informessin si qualsevol dels Estats membres de la zona Schengen havien lliurat ordre europea de detenció o de "mera localització per tal de comparèixer davant una autoritat judicial" sobre Brahim Ghali a la data en què va entrar a territori espanyol.





ENTRADA I SORTIDA DE GHALI





El líder del Front Polisario va arribar el passat 18 d'abril en un avió algerià a la Base Aèria de Saragossa, sense passar controls de fronteres ni documentació. Des d'allà va partir en una ambulància a l'Hospital San Pedro de Logroño i va ser ingressat al centre sanitari sota el nom de Mohamed Benbatouche.





La matinada de el 2 de juny va sortir d'Espanya rumb a Algèria, després de comparèixer davant del jutge Santiago Pedraz per diverses querelles presentades en contra seu per presumptes violacions dels Drets Humans en els campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. L'instructor de l'Audiència Nacional no va dictar cap mesura cautelar al no veure indicis de delicte que apuntessin a Ghali.