Mor en un accident de trànsit a Suècia Lars Vilks, l'autor d'una polèmica caricatura de Mahoma

El caricaturista suec Lars Vilks, que es trobava sota protecció policial després de les amenaces rebudes arran de la publicació de caricatures de Mahoma, va morir diumenge en un accident de trànsit a Markaryd (sud), segons ha confirmat la seva família a el diari local 'Dagens Nyheter '.





La Policia sueca ha indicat en un comunicat que un vehicle policial en què viatjaven Vilks i dos agents va topar amb un camió a les rodalies de Markaryd, després del que es van incendiar, succés que es va saldar amb la mort dels tres ocupants del vehicle.





"Una persona protegida i dos agents de el Grup de Protecció Personal a la regió Sud viatjaven en el vehicle policial", ha assenyalat, abans d'apuntar que "de moment no està clar com va tenir lloc l'accident" i afegir que "no hi ha res que suggereixi que algú més va estar implicat ".





"Els familiars dels implicats han estat informats. El conductor del camió ha estat evacuat en ambulància a un hospital, on està rebent atenció mèdica", ha subratllat en el seu comunicat, publicat a través de la seva pàgina web.





El cap de la Policia sueca, Anders Thornberg, ha mostrat el seu condol als familiars de les víctimes, mentre que la cap de la Policia regional, Carina Persson, ha dit que "el fet que les vides de la persona a la qual havia de protegir i les de dos col·legues acabin en aquesta tragèdia és tremendament trist ".





Vilks, de 75 anys, vivia sota protecció policial després de rebre amenaces per una caricatura d'un gos amb el cap de Mahoma publicada el 2007. Poc després, Al Qaida a l'Iraq (AQI) va oferir una recompensa de 100.000 dòlars (prop de 86.165 euros) pel seu assassinat.





El caricaturista es trobava en 2015 en un debat sobre llibertat d'expressió a Copenhaguen que va ser objectiu d'un atemptat que es va saldar amb la mort del documentalista Finn Norgaard. L'atacant va matar posteriorment al guàrdia d'una sinagoga, abans de perdre la vida en un enfrontament amb les forces de seguretat.