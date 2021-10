L'Administració i la Sanitat han destruït més de 29.000 llocs de treball al setembre

Arxiu - El president de CSIF, Miguel Borra, en roda de premsa. - EUROPA PRESS - Arxiu





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha lamentat aquest dilluns la pèrdua de 29.283 llocs de treball entre els sectors de l'Administració Pública (15.972) i la Sanitat (13.311) durant el passat mes de setembre.





Segons CSIF, aquestes dades tornen a posar de manifest les "debilitats" de el sistema públic, l'envelliment de les plantilles i la "precarietat" en l'ocupació, que afecta els serveis fonamentals que rep la ciutadania.





CSIF recorda que l'última dada de l'Enquesta de Població Activa d'aquest estiu també va posar de manifest la temporalitat en les administracions que, amb una taxa del 30,5%, supera en nou punts la temporalitat a nivell general.





En el cas de la sanitat, des CSIF avisen que les comunitats autònomes estan "liquidant" milers de contractes de reforç que es van realitzar en el context de la pandèmia, el que qualifica de "gravíssima irresponsabilitat", tenint en compte les dificultats que encara travessa el Sistema Nacional de Salut per la situació d ' "abandonament en què els han sumit durant els últims anys administracions d'un i altre signe polític".





En aquest sentit, CSIF reclama negociar com més aviat millor l'oferta d'ocupació pública per als propers anys, en el marc dels Pressupostos Generals de l'Estat, on s'elimini d'una vegada la taxa de reposició, amb la finalitat que les comunitats autònomes puguin reforçar les plantilles, més enllà de les jubilacions que es produeixin, i reduir la temporalitat.