Renfe assegura que la vaga impedirà que 78 trens AVE circulin fins a mitjans d'octubre

Renfe ha assegurat aquest dilluns que les aturades provocats per la vaga de maquinistes impediran que 78 Au-Llarga Distància puguin circular en diferents línies de tot Espanya fins a la tercera setmana d'octubre, quan es comenci a recuperar la normalitat en el servei.





Renfe @ep





Segons han explicat fonts de Renfe, "segueix sense existir motiu" per a la convocatòria del sindicat Semaf de les properes jornades de vaga.





La companyia ha assegurat estar complint el pla d'ocupació pactat amb els sindicats i ha dit que vol incorporar al servei aquest any 920 maquinistes nous.





El pla d'ocupació consta de desvinculacions voluntàries, mobilitat voluntària per a cobrir les sortides de l'empresa i ingressos que cobreixen les vacants produïdes per tota mena de baixes, "amb una taxa de reposició, autoritzada per la Llei de pressupostos generals de l'Estat, del 110%".





Han assegurat que l'1 d'agost de 2021 es va superar el 60% de les desvinculacions en el col·lectiu de conducció previstes per a l'any 2021 que culminarà al desembre amb totes les sortides autoritzades, i que aquest any s'incorporaran més de 500 maquinistes d'entrada procedents de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021 i 340 candidats de la llista de reserva.





A finals d'any, Renfe comptarà amb 5.720 conductors, "el nombre més alt de maquinistes que ha tingut l'empresa des de l'inici del Pla d'Ocupació, en 2016".





ACCIÓ DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA





Des de Renfe han explicat que "es va acordar una acció de mobilitat voluntària en aquest any", que ja s'ha publicat la resolució provisional i que s'estan realitzant moviments escalonats en funció de les necessitats i els temps de formació.





Actualment hi ha oberta una negociació per publicar una segona fase d'aquest procés de mobilitat, "que podria possibilitar al voltant de 600 assignacions".





"Semaf s'ha negat rotundament a col·laborar i continua impedint l'accés a la formació i als processos d'homologació dels maquinistes ja titulats, el que dificulta la incorporació de nous maquinistes al servei", han afegit.