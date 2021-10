Un home s'enfronta a tres anys i mig de presó per cobrar durant 22 anys la pensió de la seva mare, morta el 1985

Audiència de València | EP





Un home s'enfronta a una pena de tres anys i mig de presó per cobrar durant 22 anys la pensió de la seva mare, morta al març de 1985. En total, es va quedar amb 194.500 euros.





El judici contra aquest home havia de celebrar-se aquest dilluns a l'Audiència de València, però finalment s'ha suspès per problemes de l'advocada de l'acusat, segons ha pogut saber. S'ha d'assenyalar per a una altra data.





Segons es desprèn del relat provisional de l'acusació pública, l'home no va notificar la mort de la seva mare per cobrar les pensions de les quals era beneficiària durant 22 anys.





La mort es va produir al març de 1985 i fins l'any 2016, l'home va enviar anualment a l'asseguradora documents falsos amb els quals volia demostrar que la dona seguia viva.





En total es va quedar amb 194.500 euros i, per aquests fets, l'acusació pública requereix per a l'acusat una pena de presó de tres anys i mig per un delicte continuat d'estafa en concurs amb un delicte de falsedat.