Aporten noves dades sobre els gairebé 3.500 terratrèmols que va provocar la plataforma de gas Castor

Una investigació internacional en què participa la Universitat de Granada (UGR) ha aconseguit traçar i analitzar en detall les fases de terratrèmols que va provocar el magatzem gasístic Castor el 2013, fins a sumar gairebé 3.500 sismes. Aquesta plataforma marítima, situada encara avui davant de costes de les comarques del Montsià (Tarragona) i el Baix Maestrat (Castelló), va cessar la seva activitat d'injecció de gas el 16 de setembre de al 2013 per ordre de Govern, a causa de la sismicitat que acompanyava l'ompliment del magatzem.





Gas Castor @ep





L'estudi, coordinat pel GFZ Helmholtz Centre de Potsdam (Alemanya), en què han treballat els investigadors del Departament de Física Teòrica i del Cosmos i l'Institut Andalús de Geofísica de la UGR, Daniel Stich i José Ángel López Comino, ha revelat com els terratrèmols es van anar primer allunyant del magatzem de gas i apropant-se a la costa, per posteriorment tornar cap al Castor amb les ruptures dels esdeveniments sísmics més grans de la sèrie.





Aquesta sismicitat es considera antropogènica, a l'ésser provocada per l'activitat humana. "Si bé els terratrèmols naturals ja tendeixen a causar alarma, els provocats per l'home poden ser particularment inquietants, generant dubtes sobre la controlabilitat i idoneïtat de les tecnologies responsables", ha explicat Daniel Stich en una nota de premsa de la UGR.





L'activitat sísmica antropogènica és freqüent en el context d'explotacions petrolíferes, encara que pot acompanyar qualsevol procés que alteri esforços, pressió o cohesió en el subsòl. A Espanya, a part de sismicitat atribuïda a l'ompliment d'embassaments, un dels casos més sonats de terratrèmols induïts és aquesta crisi sísmica de la plataforma Castor, especialment després de l'aparició de terratrèmols de magnitud al voltant de 4, que van posar en alerta a la població de la costa i van causar un considerable impacte mediàtic, social i polític, a més de despertar l'interès de la comunitat científica, per situar-se entre els terratrèmols antropogènics més rellevants en magatzems de gas a nivell mundial.





La ubicació de la sismicitat mar endins i la manca de sismòmetres de fons marí impliquen una mala cobertura d'aquesta sèrie amb estacions sísmiques i dificulten l'anàlisi. El nou estudi exhaustiu de les dades sismològiques, que ha estat publicat ara a la revista científica 'Nature Communications', identifica al voltant de 3500 terratrèmols a profunditat superficial entre setembre i octubre de 2013 a les rodalies de la plataforma de Castor.





Amb la combinació de diferents tècniques sismològiques s'ha obtingut informació sobre les localitzacions dels moviments, les orientacions de les ruptures, o la direcció de propagació de les ruptures més grans, entre altres paràmetres, amb l'objectiu d'aclarir dubtes sobre la sèrie sísmica.





El reanàlisi executat proporciona uns resultats coherents en els quals la sèrie de terratrèmols realitza un recorregut nord-est-sud-oest d'uns 4 km de longitud. "Els moviments sísmics no ocorren en la falla d'Amposta, la falla principal del magatzem de gas amb grans dimensions, com s'ha arribat a proposar. En canvi, els terratrèmols corresponen a un desplaçament horitzontal en una falla secundària, localitzada per sota del magatzem i amb un cabussament oposat al de la falla d'Amposta ", especifica l'investigador Daniel Stich.





Un avanç important del nou estudi prové de la recuperació del senyal dels dos terratrèmols més grans a través d'agrupacions de sismòmetres ubicats a Alemanya i Estats Units, permetent per primera vegada una estimació de profunditat robusta. Gràcies a aquests registres distants es poden identificar ones reflectides en la superfície, els retards es relacionen directament amb la profunditat hipocentral.





Amb aquest mètode, els investigadors situen els terratrèmols a 3-4 quilòmetres de profunditat. Aquesta correspon a una localització més profunda que la injecció de gas que realitzava el Castor (a 1,8 quilòmetres), però encara dins de la capa de sediments de la zona, amb un gruix d'uns 5 km. La dada permet concloure que hi ha connectivitat hidràulica entre el magatzem de gas i la falla activada, d'acord amb els models que relacionen sismicitat induïda amb els canvis de pressió en el subsòl provocats per determinades tecnologies.





Un altre pilar de l'anàlisi és una localització relativa entre terratrèmols propers. Fent ús de la similitud dels sismogrames, aquesta tècnica és capaç de resoldre la distribució precisa dels terratrèmols més grans al llarg de la falla, mostrant així per primera vegada l'existència de tres fases diferents de la crisi sísmica. La primera fase, fins a la meitat de setembre, es va caracteritzar per una sismicitat moderada. En la segona fase, es va observar un augment de magnituds i una migració lenta de la sismicitat cap al sud-oest. Aquestes característiques són pròpies d'un procés de "difusió", que limita la velocitat amb la qual es propaguen canvis de pressió en fluids, i corroboren l'origen antropogènic de la sismicitat, és a dir, que el Castor va provocar els terratrèmols.





A finals de setembre va començar la tercera i última fase, que inclou els terratrèmols de major magnitud i es caracteritza per una ràpida migració en direcció contrària, cap al nord-est, fins a arribar de nou al punt inicial de la sèrie. Aquest període sembla que va ser impulsat per la ruptura en cadena de les parts més resistents de la falla, les anomenades asprors, que van aguantar durant l'avanç inicial de la sismicitat per formar la traca final de moviments fins als primers dies d'octubre de 2013.





Amb la combinació de diferents tècniques sismològiques avançades i la recol·lecció de dades sismològiques, el present treball científic ajuda a identificar els processos sismogènics i la geometria de la falla activada en la sèrie del Castor, que han estat fins avui objecte de discussió. L'estudi mostra com és possible reconstruir de forma detallada la dinàmica de la seqüència sísmica induïda, tot i no disposar d'una xarxa local densa de sismògrafs, i ofereix un exemple per a estudis similars en altres llocs.





"Evidentment, aquest desenllaç positiu no ha de contrarestar una altra lliçó de la sèrie sísmica del Castor: la instal·lació d'instrumentació a distància curta, inclosos sismòmetres de fons marí si cal, ha de ser el recurs principal per al monitoratge en tecnologies potencialment sismogèniques, per facilitar un seguiment àgil de la sismicitat local ", han conclòs els investigadors.