Llarena comunica a Tribunal de Sàsser que hi ha ordre de detenció també per Ponsatí i Comín que han viatjat a Itàlia

Pablo Llarena @ep





El jutge de Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena ha emès aquest dilluns una providència per la qual informa el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia) que les ordres de detenció i lliurament (OEDE) contra els exconsellers Clara Ponsatí i segueixen vigents. El jutge reclama així també l'extradició de tots dos al conéixer per mitjans de comunicació que han viatjat a Sardenya per acompanyar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la vista que se celebra aquest dilluns.







En la providència, datada aquest mateix dilluns, el jutge instructor de la causa especial de l' 'Procés' indica que ha tingut coneixement "a través de mitjans de comunicació".