El diòxid de sofre del volcà de la Palma arribarà al Carib

Partícules procedents del volcà de la Palma arriben les Antilles - Copernicus / @ ADAMONZON







El servei de monitoratge de l'atmosfera Copernicus prediu que les emissions de diòxid de sofre (SO2) emeses pel volcà de Cim Vell, a La Palma, arribaran fins al mar Carib.







El pronòstic de el 3 a el 12 d'octubre pronostica un transport a llarga distància, a gran altitud, de la columna total de SO2 des Cim Vell fins al Carib a través de l'Oceà Atlàntic.





Segons la predicció visualitzada a través de Windycom, l'altitud de la ploma s'estima en al voltant de 5.000 metres, ha informat en el seu compte de Twitter el científic sènior de Copernicus Mark Parrington.





Des Puerto Rico, aquest 3 d'octubre es va observar boira de pols de Sàhara i cendra volcànica provinent des del volcà Cim Vell, segons ha informat en el seu compte de Twitter la meteoròloga local Ada Montsó. La presència de gas SO2 és incolor, no opaca l'atmosfera i es veu que és present només per imatges de satèl·lit Copernicus, però no s'ha validat en instruments, ja que pren temps a l'anàlisi.





Segons dades de partícules fines i gruixudes, ha passat un augment significatiu en els dos mides. La presència de material gruixut és per cendres i pols de Sàhara. Al fi, hi ha molt probablement partícules amb sulfat i pols de Sàhara, segons aquesta meteoròloga.