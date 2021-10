Puigdemont després de sortir del Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia): "Estic 'molto content"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que està "molto content" (molt content) després de sortir de Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia), on ha declarat durant més de dues hores, que ha decidit suspendre el seu procediment d'extradició a Espanya.





Carles Puigdemont amb Toni Comín i Clara Ponsatí a la sortida de l'jutjat @ep





"D'una sala d'audiència que porta aquest nom --Giovanni Falcone-- només podia sortir una decisió justa. Aquesta tarda podré seguir el ple de Parlament Europeu de manera telemàtica des de l'Alguer, perquè la justícia sarda ha suspès el procediment d'extradició ", ha explicat en un missatge al seu compte de Twitter.











Puigdemont ha sortit a les 15.05 hores de l'edifici, on ha entrat poc abans de les 11h per declarar, i ha saludat les persones que s'havien concentrat per mostrar el seu suport al crit de 'Independència' i 'Llibertat'.





L'expresident català ha sortit acompanyat del seu advocat, Gonzalo Boye, ha saludat els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, i ha estat envoltat de persones de la seva confiança com el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i el seu amic Jami Matamala.





Posteriorment, ha pujat a un cotxe per anar-se'n i està previst que la tarda d'aquest dilluns comparegui en roda de premsa amb Boye, l'advocat italià, Agostinangelo Marras, i Alay.