Leroy Merlin alerta de el risc d'incendi d'un model de les seves barbacoes

Leroy Merlin ha alertat el risc d'incendi per sobreescalfament de la seva barbacoa Naterial Icarus Beta, venuda tant a les seves botigues com a Aki Bricolatge, i demana als usuaris que la van adquirir que la tornin a qualsevol establiment de la cadena. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.





Leroy Merín @ep





En concret, està afectada la referència LM 81965923 amb codi de barres 3276000413639. Segons informa l'empresa "s'ha detectat un risc de seguretat a la barbacoa: quan funciona amb càrrega completa de carbó, pot arribar a temperatures superiors a el màxim establert per normativa, i pot existir risc de cremades / lesions i d'incendi ".





Així, Leroy Merlin indica als usuaris que disposin d'aquesta barbacoa que acudeixin a qualsevol establiment de l'empresa "per procedir a la seva devolució o la seva substitució per un model equivalent. Cal aportar el tiquet de compra del producte".