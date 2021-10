El Suprem confirma la presó permanent revisable a una parella per assassinar una nadó

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat la pena de presó permanent revisable a una parella per un delicte d'assassinat d'una nadó de cinc mesos, que era filla de la dona, ocorreguda el maig de 2018 en el municipi de la Matança, a l'illa de Tenerife.





La Sala desestima els recursos de cassació interposats pels dos condemnats contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Canàries que va confirmar la dictada per un tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Santa Creu de Tenerife que va imposar, a més, una pena de dos anys de presó a cadascun per un delicte de maltractaments habituals.





Tribunal Suprem @ep





El tribunal recull en la seva sentència que el relat fàctic descriu les circumstàncies en què els acusats van lesionar i, finalment, van donar mort a la menor. Així, indica que els dos acusats o bé un d'ells, però en tot cas amb el coneixement i el consentiment de l'altre, ja que no van fer res per impedir-ho tot i que podien fer-ho, entre el 22 i el 27 de maig de 2018 , ambdós inclosos, "van copejar, van sacsejar i van propinar fortes encaixades amb les mans i de forma reiterada la víctima, produint-li multitud d'hematomes distribuïts al cap, cames, braços, esquena i abdomen, lloc aquest en què es concentraven la major part d'ells ".





Afegeix que, seguidament, els dos o un d'ells, com a conseqüència de fortes i violentes compressions o d'un dels cops que durant les últimes hores del dia 26 de maig de 2018 o les primeres del dia 27 van clavar a la menor, "li van trencar el fetge, provocant-li una hemorràgia interna que va causar la seva mort, sofrint la menor a conseqüència d'això un gran mal durant un prolongat espai de temps que al seu torn va induir un intens plor ".





La Sala assenyala que, tot i que el Tribunal de Jurat no va poder declarar provat qui dels dos acusats van fer cada un dels cops a la menor durant els cinc dies, sí va concloure que "van ser els dos o un d'ells, amb coneixement i consentiment de l'altre , expressant un supòsit de coautoria conjunta amb recíproca imputació del resultat produït, ja que tots dos van estar presents durant els cinc dies que va durar la conducta que va produir els dos resultats típics, les lesions i la mort de la menor ".





Afegeix que "no és lògic entendre que durant aquests cinc dies un dels dos no fes res, adoptés una actitud d'inactivitat absoluta o, com es suggereix, que desconegués el que va passar a l'habitació durant cinc dies, amb els plors d'una nadó maltractada. per contra, la lògica dels fets porta a concloure que tots dos van participar en el fet, tots dos van tenir el domini de fet sobre la conducta, i així ho descriu el relat fàctic que utilitza un temps verbal plural per descriure l'acció i la assumpció del resultat, sense perjudici de la dificultat per determinar la concreta acció que va produir els concrets resultats típics. per això, el Jurat va a l'expressió de la conducta, activa i omissiva, comprensiva de les dues modalitats d'un comportament típic ", subratlla tribunal.





La sentència recorreguda, com la d'instància, segons la Sala, evidencien la participació en els fets, per acció o per omissió, de tots dos recurrents. Recorda que "fins a quatre metges van declarar sobre l'etiologia de les lesions de la menor de cinc mesos, tots concurrents en les seves conclusions, els hematomes i lesions són causals a episodis de maltractament i el trencament del fetge no obeeix a un fet fortuït o accidental, sinó que és producte d'un cop o una pressió intensa sobre el cos de nen ".





Pel que fa a l'autoria dels acusats, indica que "resulta provat, i així ho expressa, per ser ells dues les úniques persones que atenien la menor i l'altra germana de 19 mesos d'edat, els qui estaven a l'habitació de reduïdes dimensions de la qual tot just sortien, només per l'imprescindible ". Així mateix, descarta la versió accidental proporcionada pels acusats, ja que la prova pericial reflecteix el dolor que va haver de patir la menor pel trencament de fetge.





La Sala també considera provada la traïdoria, que ha estat qüestionada pels condemnats en el seu recurs. En aquest sentit, precisa que "quan es parla de la mort d'un nadó, d'una persona de cinc mesos d'edat, supòsit de màxima indefensió, la conducta dirigida a produir la mort és típica de la traïdoria en la mesura que la mort d'una persona es realitza de manera o forma en què les capacitats de defensa apareixen, completa i absolutament, anul·lades ".