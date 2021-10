A presó per l'atropellament mortal a un motorista quan anava a un judici per conduir ebri

Recurs Guàrdia Civil @ep





El Jutjat d'Instrucció 9 de Granada ha acordat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per a un home de 53 anys que va atropellar un motorista a primera hora del matí de diumenge, quan es dirigia a sotmetre a un judici ràpid per haver donat positiu en la prova d'alcoholèmia el dia anterior.









El motorista va morir i el conductor havia ingerit, de nou aquest dia, begudes alcohòliques per sobre del permès (més d'un gram d'alcohol en sang). Està investigat per un delicte d'homicidi imprudent i dos delictes de conducció sota l'efecte de begudes alcohòliques, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA).





L'accident mortal es va produir cap a les 9,30 hores de diumenge a la GR-30, a Armilla (Granada), enfront de el Parc Tecnològic de la Salut. Es dóna la circumstància que el dia anterior el conductor havia estat detingut en un control per conduir sota l'efecte de begudes alcohòlics i, en el matí de l'accident, s'estava dirigint als jutjats de La Caleta per sotmetre a un judici ràpid i també havia begut.





El Jutjat d'Instrucció 9 de Granada, que va acordar el mateix diumenge l'ingrés a presó provisional per aquesta persona, ha acumulat les dues causes pel que està investigat per un delicte d'homicidi imprudent i dos delictes de conducció sota l'efecte de begudes alcohòliques. Com a mesures cautelars, el jutge de guàrdia li ha retirat el permís de conduir i ha ordenat la retenció de el vehicle.