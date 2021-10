L'EMA avala la dosi de reforç de les vacunes de Pfizer i Moderna a immunodeprimits

La recomanació arriba després que els estudis demostressin que una dosi addicional d'aquestes vacunes augmenta la capacitat de produir anticossos contra el virus que causa la COVID-19 en pacients amb trasplantament d'òrgans amb sistemes immunitaris debilitats.





Tot i que no hi ha proves directes que la capacitat de produir anticossos en aquests pacients protegís contra la COVID-19, l'EMA explica en un comunicat que "s'espera que la dosi extra augmenti la protecció a el menys en alguns pacients". En qualsevol cas, l'organisme regulador europeu apunta que "seguirà vigilant qualsevol dada que sorgeixi sobre la seva eficàcia". La informació del producte d'ambdues vacunes s'actualitzarà per incloure aquesta recomanació.





Covid-19 @ep





L'EMA insta a distingir entre la dosi extra per a persones amb sistemes immunitaris debilitats i les dosis de reforç per a persones amb sistemes immunitaris normals. En el cas d'aquestes últimes, el CHMP ha avaluat les dades de la vacuna de Pfizer que mostren un augment dels nivells d'anticossos quan s'administra una dosi de reforç aproximadament 6 mesos després de la segona dosi en persones de 18 a 55 anys. Sobre la base d'aquestes dades, el Comitè va concloure que es pot considerar l'administració de dosis de reforç a l'almenys 6 mesos després de la segona dosi en persones de 18 anys o més.





A nivell nacional, cada país pot emetre recomanacions oficials sobre l'ús de dosis de reforç, tenint en compte les noves dades d'eficàcia i els limitats dades de seguretat. En qualsevol cas, de moment es desconeix el risc d'afeccions cardíaques inflamatòries o altres efectes secundaris molt poc freqüents després de les dosis de reforç.