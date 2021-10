Tensió entre el PSOE i Podem per la Llei d'Habitatge, que podria posar en risc els PGE

Pedro Sánchez @ep





El portaveu de l'PSOE al Congrés, Héctor Gómez, ha insistit aquest dilluns a separar la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb les peticions de Unides Podem sobre la llei d'Habitatge i s'ha mostrat optimista sobre la seva aprovació. No obstant això, el seu soci de coalició no opina el mateix.













Sobre la regulació de lloguers que demana Unides Podem, Gómez ha assegurat que e l PSOE està "disposat" a parlar sobre la llei d'Habitatge, tot i que considera que la seva negociació i tramitació no pot "endarrerir" l'aprovació dels PGE, segons ha indicat en una entrevista a Radiocable.





Aquest dissabte la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ha avisat que un acord en matèria d'habitatge serà "indispensable" per tirar endavant els PGE, tot i que ha assegurat que "hi haurà acord" amb el PSOE.





Gómez ha respost: "Estem disposats a parlar d'habitatge, però dins d'un marc temporal, els pressupostos tenen una tramitació de caràcter imminent i no poden estar condicionats a aspectes que puguin perjudicar o retardar l'aprovació dels pressupostos", ha insistit.





Finalment, Gómez ha assenyalat que es queda amb les declaracions de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que va afirmar que hauria pressupost i celebra la "voluntat" de Unides Podem de "tirar endavant" els PGE.





Belarra va condicionar ELS PRESSUPOSTOS A UN ACORD EN HABITATGE





En un missatge a la xarxa social Twitter, Belarra va condicionar l'acord amb el seu soci de Govern sobre els PGE a un acord en matèria d'habitatge que sigui "bo" per a la majoria d'espanyols.





A més, una entrevista a 'Huffington Post' que va compartir a Twitter, ia la meitat de les negociacions amb els 'socialistes' per arribar a un acord sobre els comptes públics de l'any que ve que fa unes setmanes veia "lluny", ha assegurat que confia en què surtin endavant els Pressupostos però, subratlla, "ha de ser un bon acord".





Interpretar EN L'ÀMBIT JUDICIAL "EL DE PUIGDEMONT"





D'altra banda, Gómez ha demanat deixar a l'marge de la negociació de PGE la detenció de l'expresident català, Carles Puigdemont, per la tensió que s'ha generat amb partits independentistes. "Si atenem a totes les declaracions de les formacions per endavant podem llegir que no hi ha possibilitat d'acord absolutament en res del que es tramita a les Cambres, però no és el cas. Cal interpretar en l'àmbit judicial ho de Puigdemont", ha explicat.





Gómez ha interpretat que els grups parlamentaris estan a la banda de l'interès general i no "ancorats" a la confrontació. "Això sí que és preocupant", ha postil·lat.





En aquesta línia, Gómez ha traslladat la seva "optimisme" sobre els pressupostos a el temps que ha sostingut la importància de la seva aprovació com a instrument "imprescindible" per continuar amb la recuperació econòmica.