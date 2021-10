El Sistema Públic de Salut és la institució més ben valorada pels espanyols, mentre que l'Església baixa a l'últim lloc

@EP





Les institucions estan sempre en el punt de mira del ciutadà. Per salut, seguretat, fe, informació, diners ... i per una infinitat de temes recorrem cada dia a diferents organismes perquè ens solucionin els obstacles que ens van sorgint al llarg de la vida.





El 2016 l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va realitzar un estudi en el qual es "va mesurar" la confiança que tenien els espanyols cap a les institucions més conegudes de l'Estat i cap als principals "poders públics", així com en altres tipus d'entitats nacionals i internacionals.





Per saber quins canvis hi ha hagut des del 2016 fins avui, l'OCU ha repetit l'informe i aquest dilluns ha presentat els resultats. Com a conclusió general, es pot afirmar que la ciutadania té poca confiança en les institucions, ja que la nota màxima assolida en la mitjana no arriba ni al 7.





ELS MÉS BEN VALORATS: SALUT I EDUCACIÓ





A causa de la pandèmia de la Covid-19 i de l'esforç que han fet els sanitaris per ajudar els ciutadans a superar el virus, no és estrany que la institució més ben valorada aquest 2021 sigui el Sistema Públic de Salut (6,52). En segon lloc es troba la Policia Nacional, amb 6,37 punts, que manté la mateixa nota de fa cinc anys. Per acabar el "top 3" es valora molt positivament l'exèrcit, amb 6,23 punts.





El sistema educatiu públic gaudeix també de la confiança dels espanyols, però no passa el mateix amb el sistema judicial que, tot i que ha progressat notablement respecte a la percepció dels usuaris el 2016, no arriba ni tan sols l'aprovat.





La que segueix situant-se a la cua de la llista és la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Malgrat que millora més d'un punt sencer si es compara amb la seva anterior nota, té una escassa confiança en el comú dels ciutadans. El Parlament Nacional és una altra de les institucions que no arriba al 4, juntament amb l'Església, que és la pitjor valorada en el rànquing, amb una nota de 3,81.





Confiança en les institucions /@OCU





ESGLÉSIA, TV I MONARQUIA BAIXEN DE POSICIONS





Encara que en conjunt la valoració respecte al 2016 sembla més positiva, no és sempre així. Precisament, la televisió pública (TVE), la Monarquia i l'Església són les tres entitats que al llarg d'aquests 5 anys més punts han perdut en l'apreciació de la ciutadania, que ara confia menys en elles que en l'anterior enquesta.





Si el 2016 Televisió Espanyola es trobava en el vuitè lloc, el 2021 ha baixat fins al dotzè i la sobrepassen els mitjans de comunicació privats. En el cas de la Monarquia, ha caigut sis posicions, de la número set a la tretze; i si ens fixem en l'Església, el seu descens ha estat el de major grau passant de l'onzena institució més ben valorada a l'última, amb el número vint.





Tal com informa l'OCU, en alguns casos es detecten diferències segons l'orientació política dels enquestats: els que es declaren més "a la dreta" valoren millor a l'Exèrcit, la Policia, la Monarquia o l'Església, mentre que els que afirmen estar més "a l'esquerra" puntuen millor la seva confiança en el sistema educatiu públic o la televisió pública.





LES INSTITUCIONS SUPRANACIONALS, LES GRANS DESCONEGUDES





L'informe també ha tingut en compte els organismes que estan per sobre de les fronteres espanyoles, de manera que ha registrat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Parlament Europeu (PE) i la Comissió Europea (CE) com les tres institucions internacionals que més es coneixen entre els ciutadans del país.





Tot i que la percepció és majoritàriament més positiva que en l'enquesta de fa 5 anys, l'OCU s'ha mostrat sorpresa pel poc coneixement que es té a Espanya dels òrgans globals. "Resulta preocupant que alguns usuaris sàpiguen tan poc sobre les funcions de l'OMS, el PE i la CE, el paper que representen i la seva influència en la vida dels usuaris" ha reconegut l'organització.





En línies generals es pot dir que com més gran és el coneixement d'una institució, més gran és la confiança que genera, explica l'OCU. "L'exemple més evident és el d'institucions com el Parlament Europeu o l'Organització Mundial de la Salut: els qui més saben sobre les seves funcions i responsabilitats són també els que més confien en elles", conclou.