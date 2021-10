Puigdemont acusa Espanya d'utilitzar el poder judicial per aconseguir objectius polítics

@EP





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dilluns a Espanya d'utilitzar el poder judicial per aconseguir objectius polítics, i considera que és un camí que no els ha servit per aconseguir resultats positius.





"És moment de dir-li a Espanya, prou. Prou!. Prou de seguir un camí que no li dóna ha donat cap resultat positiu, un camí que dificulta una resolució política d'un conflicte polític, el conflicte entre Catalunya i Espanya, que consisteix a negar als catalans el dret a decidir el seu futur, a exercir el dret a l'autodeterminació", ha sostingut en roda de premsa.





Ho ha dit després que el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia) hagi decidit suspendre l'ordre de detenció i lliurament de Puigdemont sine die, a l'espera que els tribunals europeus es pronunciïn sobre la seva immunitat i que es resolgui la pregunta prejudicial realitzada pel jutge del Suprem, Pablo Llarena.