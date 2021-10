Becky G cancel·la la seva gira a Espanya per motius de "logística i protocols"

@EP





La productora Emax Group, encarregada de la gira a Espanya de Becky G, ha anunciat aquest dilluns la suspensió dels seus concerts a Las Palmas de Gran Canària, Madrid i Palma de Mallorca. Al juliol es va anunciar que l'artista estaria de gira musical per casa nostra, començant a Barcelona (1 d'octubre) i seguint a Sevilla (2), Les Palmes de Gran Canària (8), Madrid (9) i Palma de Mallorca (12).





Ara, aquestes dates queden cancel·lades i ajornades per a l'any que ve per "qüestions de logística i protocols". Pel que fa a les entrades comprades, l'empresa assenyala que es procedirà a la devolució de diners per la mateixa via per la qual van ser adquirides.





L'oficina de l'artista, CMN, afirma igualment que com entén la relació que té Becky G amb cadascun dels seus fans a Espanya, "el compromís és que cada presentació dels concerts en 2022 sigui amb els més alts estàndards de qualitat". L'empresa lamenta profundament aquesta postergació dels concerts, però promet als fans "un xou amb magnificència" l'any que ve.