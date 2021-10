Tres joves salten damunt de cotxes aparcats i acaben detinguts a Manresa

@EP





Tres joves, de 19 anys, han estat arrestats per la Policia Local de Manresa per causar desperfectes en saltar damunt de cotxes aparcats. Els fets, explica el cos, van tenir lloc la matinada de diumenge quan van ser alertats del fet que hi havia un grup de joves que saltaven damunt de cotxes estacionats al carrer de la Font del Gat.





Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles que van localitzar, al mateix carrer, tres joves que coincidien amb la descripció que havia donat la persona que havia avisat. Els agents van comptabilitzar fins a set vehicles que tenien el sostre enfonsat. Alguns d'ells, a més, tenien marques de petjades que corresponien amb el calçat dels joves. Per aquesta raó se'ls va detenir per un presumpte delicte de danys.