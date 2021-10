Enrique Díaz Álvarez obté el 49è premi Anagrama d'assaig amb "La palabra que aparece"

La palabra que aparece. El testimonio como acto de supervivencia / @ Anagrama







"La palabra que aparece. El testimonio como acto de supervivencia", l'autor mexicà Enrique Díaz Álvarez, ha obtingut el 49è premi Anagrama d'assaig dotat amb 8.000 euros, havent quedat finalista" Una filosofía del miedo "de Bernat Castany Prado. Tal com va informar l'editora, Silvia Sesé, s'havien presentat 150 originals, dels quals el jurat va seleccionar vuit per a la fase final.





Díaz Álvarez, que va recordar que havia estat educat pels emigrats espanyols que van anar al seu país després de la guerra civil -va evocar a Carlos Fuentes, per a qui "la guerra civil espanyola la vam guanyar els mexicans" -, va explicar que el que havia pretès en aquesta obra era encarar la violència posant-li cara a través del testimoni de les seves víctimes, encara que també va recordar que de vegades era necessari delimitar i posar límits als quals separen aquestes dels seus botxins, ja que hi va haver qui van ser una i altra cosa.





L'autor analitza diferents casos de violència i la forma en què aquests van ser relatats, perquè "tota guerra té sempre dues versions". I així compara la perspectiva amb què les situacions plantejades per Homer a "La Ilíada" van ser tractades per Simone Weil, Rachelll Bespaloff, Hannah Arendt o Ismail Kadaré. De la mateixa manera que la millor anàlisi del que va passar a Hiroshima a l'estiu de 1945 -i dies més tard en Nagasaki- va ser el de periodista John Hersey, qui es va preocupar de la visió de les víctimes, mentre que el pilot Claude Eatherly, considerat com molts com un heroi, va patir tota la seva vida el remordiment per les conseqüències del seu bombardeig. També dedica espai a la violència genocida que va tenir lloc a Auschwitz i altres camps de concentració.





Aspecte que suscita particular atenció i que d'altra banda està molt d'actualitat és el de la conquesta de Mèxic i de quin és el discurs apropiat que mereix. Si el d'Hernán Cortés, Díaz del Castell o qualsevol altre epígon d'aquells fets, o el de Bartolomé de les Cases o, més recentment, la "Visió dels vençuts" de Miguel León Portilla. "Cal superar discursos nacionalistes rancis i donar curs a la veu que encara avui se segueix trobant a faltar, que és la dels indígenes" ja que, a més, com subratlla Ximena Chávez, "el problema de Mèxic és que s'ha perdut la sacralitat de la violència ... la violència que preocupa i indigna no és l'antiga, sinó la del temps present".





I s'endinsa finalment el problema del narcotràfic i la violència que l'envolta amb especial protagonisme de l'Estat mateix.