Fainé destaca que el dividend de Naturgy és un pilar fonamental per a l'Obra Social de La Caixa

Isidre Fainé / @ EP







El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat que el dividend de Naturgy és un "pilar fonamental" per a l'Obra Social de la Fundació, que inverteix "més de 500 milions d'euros cada any en programes socials, cultura i ciència, investigació i salut, i educació i beques".





Així, davant les notícies sobre la política de retribució a l'accionista de Naturgy, la Caixa, accionista significatiu de l'energètica a través del seu holding de participades CriteriaCaixa, manifesta el seu "decidit compromís" amb l'aprovat per unanimitat pel consell d'aquesta companyia al marc del seu Pla Estratègic 2021-2025, "i especialment pel que fa a la política de retribució a l'accionista que preveu l'esmentat Pla".





"El dividend de Naturgy és un pilar fonamental dels ingressos que rep la Fundació i que destina íntegrament a la seva Obra Social, amb la inversió de més de 500 milions d'euros cada any en programes socials, cultura i ciència, investigació i salut, i educació i beques", ha emfatitzat Fainé.





Per això, el directiu ha destacat que La Caixa està "plenament compromesa" amb Naturgy i reafirma la voluntat de reforçar-se en el seu capital "i de continuar com l'accionista espanyol de referència". La Fundació recorda que Naturgy ha estat sempre una de les seves principals inversions, on actualment posseeix un 26,3% del capital a través de CriteriaCaixa.





Els dividends que rep anualment de Naturgy cobreixen més de la meitat de la despesa anual de l'acció social de la Fundació Bancari a, orientada plenament al desenvolupament d'una societat que doni més oportunitats als que més ho necessiten.





La Fundació Bancària La Caixa deixa clara així la seva posició després de les declaracions de Jaime Siles, vicepresident d'IFM Investors en què reiterava que, en el cas que conclogui favorablement l'OPA sobre el 22,7% de Naturgy, IFM GIF està disposat a revisar la política de dividends de la companyia "en cas de ser necessari", tal com es recull en el fullet de l'OPA autoritzat per la CNMV.





Així, Siles detallava que aquesta revisió podria resultar en una reducció "molt significativa del dividend o fins i tot en la seva eliminació", per així complir amb les condicions establertes pel Govern per autoritzar l'oferta i permetre les inversions que requereixi la companyia per poder afrontar la seva Pla Estratègic 2021-2025, estimades en l'entorn dels 14.000 milions d'euros.





El període d'acceptació de l'OPA parcial d' IFM sobre Naturgy venç divendres que ve i està supeditada a aconseguir l'adhesió de almenys un 17% de l'accionariat -encara que el fons es reservava l'opció de baixar aquest llindar al 10% -, per la que donada la negativa dels principals accionistes de l'energètica (Criteria, CVC i GIP), el seu èxit depèn del suport que aconsegueixi dels accionistes minoritaris.