Investigadors espanyols troben un virus "anticàncer" capaç de destruir tumors

Un grup de recerca del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO), centre mixt de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ha demostrat en models de ratolí la utilitat dels virus oncolítics, o virus 'anticàncer', capaços d'infectar i destruir cèl·lules mare malignes de tumors cerebrals humans.









Imatge 3D de immuno-microscòpia confocal d'una neuroesfera originada per cèl·lules mare aïllades d'un pacient de glioblastoma (GSC), i infectades pel parvovirus Minute Virus of Mice (MVM). - CBMSO, UAM, CSIC





En concret, en el seu treball, publicat a la revista 'Cell Reports', els investigadors han evidenciat el potencial terapèutic que té un parvovirus de ratolí per infectar i destruir cèl·lules mare de glioblastoma humà, el tumor cerebral més agressiu, essencialment incurable per la medicina actual.





Els resultats representen un important avanç en una nova medicina personalitzada i biosegura, la dels virus 'anticàncer' o virus oncolítics, que infecten selectivament cèl·lules mare malignes i que podrien ser emprats contra el glioblastoma humà o altres tipus de càncer que tinguin la senyalització de p53 desregulada.





"Cultivem 'in vitro' neuroesferes de cèl·lules mare de glioblastoma. D'aquesta manera, aconseguim demostrar que el parvovirus MVM (Minute Virus of Mice) dirigeix una acció citotòxica exclusiva contra cèl·lules que tenen alterades les respostes innates i el regulador central p53 per mutació o fosforilació aberrant", detallen els autors.





El treball es va realitzar amb cèl·lules mare obtingudes de pacients de glioblastoma i es va demostrar en models de ratolí implantats al cervell amb aquestes cèl·lules mare malignes humanes. Va ser portat a terme íntegrament al CBMSO pel grup de José María Almendral, Jon Gil-Ranedo i Carlos Gallego-García.





CÀNCER, P53 I virus oncolítics





El càncer és un conjunt de malalties amb múltiples causes que impacten severament la salut humana, determinant en gran mesura l'esperança de vida de la població. Les cèl·lules canceroses porten mutacions i/o alteracions en gens i proteïnes que regulen la proliferació, entre altres funcions cel·lulars.





Aquestes alteracions poden haver-se adquirit per herència, o haver estat induïdes al llarg de la vida per diferents agents fisicoquímics o biològics. Moltes d'aquestes alteracions pertorben les defenses innates de les cèl·lules contra els virus, o modifiquen gens que normalment actuen suprimint tumors, com és el cas del regulador p53.





El repte principal en les teràpies del càncer és, en bona part, dissenyar tractaments que eliminin específicament les cèl·lules canceroses que porten aquestes alteracions, sense perjudicar aquelles cèl·lules que mantenen la fisiologia normal.





"Una de les estratègies actuals més prometedores en el desenvolupament de noves teràpies oncològiques és, precisament, l'ocupació dels virus oncolítics, que de manera natural o després manipulació genètica, són capaços d'infectar i destruir preferentment cèl·lules de càncer", conclou José María Almendral, director del grup i catedràtic de la UAM.