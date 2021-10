Vargas Llosa va gestionar els drets d'autor a través d'una societat offshore, segons els Papers de Pandora

L'escriptor peruà Mario Vargas Llosa, resident a Espanya, va gestionar els seus drets d'autor presumptament a través d'una societat al paradís fiscal de les illes Verges britàniques registrada l'any 2015 i valorada en 1,1 milions de dòlars, segons consta en els Papers de Pandora i han anunciat aquest dilluns La Sexta i 'El País'.





D'acord amb la documentació, la companyia va ser utilitzada per gestionar els diners provinents dels drets d'autor de les seves obres i la venda de diversos immobles a Madrid i Londres. L'escriptor apareixia vinculat a la societat com a director i accionista, tal com s'exposa a la investigació liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ).





L'ICIJ ha publicat els Papers de Pandora, una sèrie de documents que mostren com destacats personatges públics, exlíders i mandataris mundials com Vladimir Putin, Abdalà de Jordània, Andrej Babis o Guillermo Lasso tenen actius en paradisos fiscals.





Els documents filtrats podrien impulsar casos per presumptes delictes de corrupció, blanqueig de capitals o evasió fiscal. Amb tot, en gran part els papers recullen operacions legals a les quals recorren els rics i els poderosos per crear empreses i comprar propietats.





En la investigació apareixen un total de 601 espanyols. De moment, s'han conegut els noms dels cantants Julio Iglesias i Miguel Bosé i de l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, a més de la congregació religiosa dels Legionaris de Crist.





En concret, els papers revelen que Julio Iglesias ha utilitzat presumptament cinc empreses situades al paradís fiscal de les illes Verges britàniques i quinze societats més, totes elles gestionades per Trident Trust. En total, és beneficiari de vint societats. En 16 d'elles apareix al costat de la seva esposa, Miranda Rijnsburger; les altres 4 només estan al seu nom.





El primer nom a conèixer-se aquest diumenge va ser el de Guardiola. Segons aquesta investigació, l'entrenador va ser titular d'un compte en una entitat bancària d'Andorra mentre dirigia el F.C. Barcelona i fins el 2012, quan va decidir acollir-se a l'amnistia fiscal que va promoure el Govern de Mariano Rajoy. Fonts de l'entorn de l'exjugador del Barça asseguren que en aquest compte va rebre els honoraris com a jugador de l'A l'Alhi, on va jugar de 2003 a 2005. Guardiola va regularitzar entorn de mig milió d'euros, dels quals va pagar el 10%, com va fixar el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.





D'acord amb una de les persones més properes a l'entrenador, Guardiola va decidir cobrar el salari del club de Qatar en el compte andorrà per la impossibilitat d'obtenir el certificat de residència a Qatar, on va guanyar una mica més de dos milions per temporada.





Per la seva banda, Bosé era presumptament accionista d'una societat panamenya vinculada a una entitat de banca privada suïssa, l'Union Bancaire Privée (UBP) de Ginebra.





CAIXA DE PANDORA





Els Papers de Pandora segueixen el rastre de filtracions de documents com els Arxius FinCen, els Papers del Paradís, els Papers de Panamà i LuxLeaks. La ICIJ assegura que aquesta és la major filtració de totes, amb 14 fonts, gairebé 12 milions d'arxius i gairebé 3 terabytes de dades.

Els documents són de 14 empreses de serveis financers de paradisos fiscals com les illes Verges britàniques, Panamà, Belize, Xipre, la Unió dels Emirats Àrabs, Singapur o Suïssa.





"Mai hi ha hagut res a aquesta escala. Mostra la realitat de les empreses en paradisos fiscals que es fan servir per amagar diners i evitar pagar impostos", ha destacat un portaveu de l'ICIJ, Fergus Shiel.





"Utilitzen els comptes i empreses en paradisos fiscals per comprar centenars de milions de dòlars en propietats als seus propis països, per enriquir les seves famílies a costa dels ciutadans", ha afegit. La investigació "obre una caixa de moltes coses", raó per la qual s'ha batejat amb el nom de 'Pandora Papers' (Papers de Pandora).





En aquesta última filtració de l'ICIJ han participat més de 600 periodistes de 117 països i mitjans reconeguts de tot el món.