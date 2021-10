Una nena de 10 anys sense patologies prèvies mor de Covid-19 en cinc dies

Teresa, la nena que ha mort, al costat dels seus germans - Facebook





Una família de l'estat de Virgínia, als Estats Units, està tractant de processar com la seva filla de 10 anys va passar d'estar perfectament sana a morir per Covid-19 en cinc dies. Mentre processen la seva pèrdua abrupta i profunda, el seu missatge als que no creuen en el covid-19 és simple i directe: "tinguin compassió pels altres". Volen compartir amb CNN la història de la seva filla Teresa per aconseguir que al menys una persona canviï d'opinió i es vacuni contra el covid-19 o es posi una màscara per protegir als altres.



Teresa anava a l'escola primària Hillpoint in Suffolk, a uns 30 km de Norfolk, Virginia. Els seus pares, Nicole i Jeff Sperry, estan vacunats, i també els seus dos fills grans. Els dos fills més petits encara no estaven vacunats perquè encara no hi ha cap punxada aprovat per a la seva edat.







Els símptomes del covid-19 de Teresa van començar amb un mal de cap el dimecres 22 de setembre i el va seguir la febre el dia següent. Després el divendres 24 a el pediatre de la família, que forma part de la xarxa de l'hospital infantil Children 's Hospital of The King' s Daughters, van coordinar una prova de covid-19 per al dilluns següent, 27 de setembre.





No obstant això, el diumenge a la nit Teresa va començar a tenir una tos persistent tan fort que la va fer vomitar, de manera que Nicole la va portar a una sala d'urgències local, on li van fer una prova de faringitis estreptocòccica, que va sortir negativa, així com una de covid-19, els resultats estaven pendents.



"Li van fer una radiografia de tòrax i, quan van tornar, van dir que no hi havia signes de pneumònia per covid-19, que els seus pulmons estaven perfectes, preciosos. No semblaven preocupats", diu Nicole, per la qual cosa es van anar cap casa.







En un període de 24 hores, va deixar de respirar, va ser traslladada d'urgència a un hospital local i, finalment, al Children 's Hospital of The King' s Daughters de Norfolk, on va morir.





Pares advoquen per posar fi a l'mandat d'ús de mascaretes





Dilluns, mentre Nicole estava asseguda al costat de el cos sense vida de la seva filla a la sala d'urgències, tractant de entendre la rapidesa amb què havien perdut la seva filla estimada, a menys de 15 km de distància, al districte escolar en què Nicole ensenya, va tenir lloc una reunió de dues hores del consell escolar en què els pares van advocar a favor que s'abandonés l'obligació d'usar mascaretes a les escoles.





Comentaris com "A el principi no sabíem res del covid, però ara sí, sabem que no és res a témer si estàs sa" i "el covid efectivament s'ha acabat" són algunes de les frases que es van escoltar durant la reunió. "A el mateix temps que estava al costat del llit de la meva filla, les Escoles Públiques de Chesapeake mantenien una reunió de consell escolar i tenia amics que van tornar i em van dir més tard que mentre jo estava asseguda al costat de la meva filla, que ja no estava amb nosaltres, hi havia pares adults allà dient bàsicament que el covid s'ha acabat i que la gent sana no mor, especialment els nens ", va dir Nicole.





"I jo estic asseguda al costat de la meva filla morta, que estava perfectament sana, que és una nena que va fer tot el que havia de fer", lamenta la mare.