El Govern central proposa apujar el salari dels empleats públics un 2% per al 2022

Funcionaris treballant @ep





El Govern ha proposat apujar el salari dels empleats públics un 2% per a 2022 durant la reunió de la Taula General de Negociació de les Administracions Públiques, segons han informat fonts presents en aquesta trobada.





Presidida per la secretària d'Estat de Funció Pública, Lidia Sánchez Milà, la Taula General va iniciar la seva reunió cap a les 9.00 hores d'aquest dimarts i a ella estaven convocades les organitzacions sindicals més representatives, així com els directors generals de Funció Pública de les comunitats autònomes, representants de Ceuta i Melilla i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).





L'augment del 2% plantejat pel Govern coincideix amb el que inicialment es va introduir al pressupost de Congrés de cara a la pujada salarial dels diputats.





No obstant això, la Mesa de el Congrés va aprovar el passat 21 de setembre el seu Pressupost per 2022 eliminant per unanimitat la partida de 294.000 euros que havia previst per augmentar en un 2% el salari dels diputats.





No obstant això, aquest sí s'aplicarà a el personal de la institució si finalment els pressupostos generals de l'Estat de 2022 contemplen aquesta pujada per a tots els empleats públics, com així ha proposat el Govern.





Els sindicats estan molestos amb el Govern per les formes en què s'ha convocat la Mesa General. CCOO no ha assistit com a acte de protesta, mentre que UGT i CSIF sí que han acudit a la reunió.