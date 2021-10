Assassina al seu amic amb una injecció veterinària i passeja el seu cos esquarterat en el seu cotxe

Captura de Google Maps.





Un noi de poc més de vint anys de Cieneguilla, al Perú, va assassinar al seu amic taxista amb un medicament per animals, el va esquarterar i va portar les seves restes en el seu cotxe durant tres dies abans de confessar el macabre crim.





Malgrat que va intentar amagar l'assassinat, la policia el tenia com un dels principals sospitosos, el va detenir mentre conduïa una furgoneta de la víctima i aquest va acabar confessant. Segons mitjans locals, durant la declaració va explicar que es va valer dels seus coneixements sobre veterinària, ja que era la carrera que estava estudiant, per organitzar l'assassinat al mil·límetre.





El taxista va desaparèixer el dia 14 de setembre. Va sortir a treballar i mai va tornar a casa. El dia 18 van trobar restes humanes en un paratge de Cieneguilla i també unes claus de la víctima. La policia va seguir la seva investigació i els experts van concloure que les restes eren del taxista desaparegut.





Quan van detenir al seu amic, aquest va explicar que el va convidar a casa seva per celebrar el seu aniversari. Llavors li va servir un got de licor en què havia ficat ansiolítics per deixar-lo mig inconscient. Després d'això, li va injectar una substància que es fa servir en veterinària per sacrificar els animals.





Dos dies més tard, el cadàver va començar a descompondre's i l'estudiant el va esquarterar. "El vaig matar. El vaig esquarterar. Vaig ficar les restes en bosses d'escombraries i em vaig passejar tres dies amb les restes a la camioneta fins que els vaig llançar a Cieneguilla. El cap el vaig ficar en una motxilla i després la vaig deixar dins d'una galleda. Li vaig tirar ciment i la vaig amagar al pati de casa meva", hauria confessat el noi.