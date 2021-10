Un dolorós problema de salut obliga a Lolita Flores a suspendre la seva obra de teatre

Complicats moments per Lolita Flores. I és que com ha revelat l'artista a 'El Hormiguero' ha hagut de suspendre la seva obra de teatre després de patir un "atac de ciàtica molt gran". "Em vaig anar a la clínica Centre a veure els meus doctors, que em van fer una ressonància i tinc les lumbars una mica fastiguejades", ha explicat la cantant, obligada a portar una faixa a la zona lumbar durant una temporada.





Un dolorós problema de salut pel qual, a més ha hagut de suspendre la seva gira teatral per Espanya amb la seva última obra, 'Llévame hasta el cielo'. Tot i que encara no sap quant de temps haurà de portar la faixa, Lolita ha explicat que no es pujarà més als escenaris en el que queda d'any: "No sé si en 15 dies o potser en un mes estic bé. Porto molt de temps fent teatre i ara vull descansar una miqueta fins l'any que ve, que ja tinc en ment el que vull fer ".





Després del programa, Lolita ha explicat als micròfons d'Europa Press què li ha passat i com es troba després d'aquest inesperat problema que l'ha obligat a aparcar els seus compromisos teatrals. "Jo pateixo ciàtica i amb tot el moviment que he tingut, porto molt sense parar, vaig anar a fer-me una ressonància i tinc un problema de lumbars que m'agafa el nervi ciàtic i m'he hagut de posar aquesta fajita. Ha estat també molt cotxe, molt tren, l'ésser productora també et passa factura ".





"D'aquí a 10 o 15 dies em tornaran a mirar, he hagut de suspendre els tres bitlles que em quedaven de teatre. Les envio un petó, ho sento molt però bé, l'any que ve Déu dirà", s'ha lamentat, assenyalant que malgrat els seus problemes lumbars podrà "seguir con'Tu Cara em Sona ', amb' El Hormiguero 'i el que vingui".





No obstant això, i malgrat estar molt adolorida, Lolita es queda amb la part positiva i assegura que està "feliç i contenta, donant gràcies a Déu que no és res d'un altre món i ja està. Es curarà". Molt discreta, però, ha preferit no pronunciar-se sobre la mort de la mare d'Isabel Pantoja, evitant comptar si ha pogut donar-li el condol a la tonadillera en aquests duríssims moments.