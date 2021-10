Vox exigeix que els nens puguin anar a l'escola "d'una vegada" sense màscares: "Van a tenir danys extraordinaris"

Macarena Olona @ep





La secretària general del grup parlamentari de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha exigit que els menors de 12 anys puguin "d'una vegada" estar a les aules sense màscares i ha advertit de les conseqüències que puguin comportar per als nens el seu ús.





"La decisió depèn de les comunitats autònomes, però exigim que es permeti als nens tornar a les aules sense màscares, perquè s'està veient que es pot estar en un espai de treball, o nosaltres al Congrés, sense utilitzar-la, complint escrupolosament les mesures ", ha indicat Olona en una entrevista a Telemadrid.





En aquest sentit ha al·ludit a la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per alertar de les conseqüències per als escolars de l'obligatorietat del seu ús de "manera indiscriminada com es fa a Espanya". "Va a tenir danys extraordinaris en els nostres nens i ningú està alçant la veu per ells, excepte Vox", ha conclòs la dirigent de Vox.