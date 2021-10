PSOE i Unides Podem tanquen un acord per aprovar els PGE i la llei d'habitatge

Consell de Ministres @ep





El PSOE i Unides Podem han arribat aquest dimarts un acord en el si de el Govern de coalició que suposa llum verda per al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2022, i que inclou un pacte per impulsar d'una vegada la Llei d'habitatge , després de mesos de retard.





Segons ha informat la Secretaria d'Estat de Comunicació, els dos socis de govern han tancat el seu acord aquest mateix matí, tot i que de moment no han ofert més detalls del resultat de les seves negociacions ni de el contingut de tots dos projectes.





El PSOE i Unides Podem començar a l'estiu a negociar el detall de les noves comptes i, en aquest context, els 'morats' van tornar a posar sobre la taula la necessitat d'aprovar i a la llei d'habitatge, amb la regulació dels lloguers inclosa, com a condició per donar el seu suport als comptes públics, a l'igual que ja van fer l'any passat.