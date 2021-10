"Disset anys": un musical sobre la nostàlgia de l'adolescència i la incertesa de futur

Anem a dir-ho una vegada més: els musicals estan de moda en els escenaris barcelonins. I al costat de les grans superproduccions el muntatge exigeix inversions elefantíaques, hi ha altres de petit, potser a mínim, format. Perquè per fer teatre musical no cal més que unes veus agradables, uns temes enganxosos o coneguts i un lloc adequat. Tot això ho reuneix El Maldà, que és el més semblant a la sala de qualsevol casa burgesa de la Barcelona de segle XIX, si bé reconvertida en espai escènic. Les seves petites dimensions fan que no hi hagi separació entre intèrprets i públic, de tal manera que qualsevol obra que es representi sembli com la que feien els nois de les famílies principals davant els convidats que arribaven el dia de rebre.





@ Pablo-Ignacio de Dalmases





És així com es desenvolupen Anna Mosegui i Adrià Andreu a "Disset anys", una peça senzilla que evoca el retrobament entre els que van ser companys d'estudis en l'adolescència quan coincideixen, després d'haver culminat per separat els seus estudis superiors, en el clàssic sopar de promoció. El temps transcorregut, encara que curt, no ha estat en va i si als disset anys semblava que el món els pertanyia, als vint-i-alguns el panorama resulta, en aquests temps, menys esperançador. Hi ha crisi, perspectives de treball fart incertes, dubtoses sortides econòmiques i fins i tot les relacions de parella són, tot i la facilitat amb que poden materialitzar-se les intimitats profundes, menys estables o duradores. Un temps complicat que pot derivar en un esforç herculi de superació o en subocupació, desesperança i depressió.





El mateix Andreu, amb Bruna Artigal i Enric Pons (aquest últim alhora director) han embastat al voltant d'aquest retrobament entre noi i noia una sèrie de peces conegudes procedents de musicals famosos, que reinterpreten introduint certa adaptació al seu text original amb el acompanyament a piano d'Albert Artigas. Així de senzill és aquest espectacle: una successió de cançons amb un lleu fil argumental que tracta de posar de relleu de manera desinhibida i de cas superficial un problema que no deixa de tenir la seva substància i les seves conseqüències. Tot això sense més ambientació que unes banderoles de fira i alguns globus per terra. Malgrat això, el resultat, si bé discret, és agradable, perquè Adrià i Anna posen la seva voluntat en aconseguir-ho.





Una dada complementaria a tenir molt en compte: "Disset anys" es representa únicament de dilluns a dijous, el que no deixa de ser una bona notícia perquè els primers dies de la setmana la generalitat dels teatres roman tancada i d'aquesta manera hi ha a almenys un lloc a què anar.