Ouigo obre les vendes fins a finals de 2022 amb bitllets entre Madrid i Barcelona des de 9 euros

Ouigo





Ouigo obrirà el proper 7 d'octubre la venda de bitllets amb preus des de 9 euros per viatjar entre el 12 de desembre de 2021 fins a desembre de 2022 en el trajecte Madrid i Barcelona amb parades a Saragossa i Tarragona.





La companyia comptava amb una parada provisional a Tarragona, però a partir de el 12 de desembre passarà a convertir-se en una parada permanent, amb una freqüència durant tot l'any i dos durant la temporada estival.





Des que l'operador va desembarcar a Espanya el maig d'aquest any, el que va suposar l'entrada del primer competidor de Renfe, ja han utilitzat els seus trens més de 800.000 viatgers, ja que les restriccions a la mobilitat s'han anat aixecant progressivament.





La companyia ofereix ara bitllets des de 9 euros, incloent una bossa de mà i un equipatge en cabina (com la dels avions, hi ha un recàrrec addicional per portar una maleta més gran), així com l'opció de canviar el titular d'el bitllet fins al dia previ a el viatge.





També hi ha la possibilitat d'afegir a la seva reserva el paquet 'Ouigo Plus' per 9 euros més, que inclou l'elecció de seient, la possibilitat de reservar un seient XL, una peça d'equipatge addicional i connexió a 'Ouifun', la seva plataforma de entreteniment a bord.





Pròximament, Ouigo arribarà a ciutats com València, Alacant, Còrdova, Sevilla i Màlaga, rutes en què també competirà amb Renfe i amb Ilsa, el nou operador participat per Air Nostrum i Trenitalia.