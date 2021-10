El barceloní Enrique Gasa Valga dirigirà a Innsbruck un espectacle sobre Romy Schneider

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





El Tirol és una de les regions més belles i amb més personalitat d'Àustria. Una destinació eminentment de vacances tant a l'estiu, quan és meravellós gaudir de la seva naturalesa acolorida i exuberant i de l'hospitalitat dels seus petits pobles i granges rurals, com a l'hivern, per les seves muntanyes nevades i les seves estupendes pistes d'esquí. A tot això cal sumar l'encant i monumentalitat del seu capital, la ciutat d'Innsbruck, tan lligada a Carlos V i a nombroses històries d'amor, com la de l'emperador Maximiliano I i la seva primera esposa, Maria de Borgonya, o la de l'arxiduc Ferran i seva Philippine Welser. Per a ella, va construir com a mostra dels seus sentiments un magnífic palau, el castell d'Ambras, que es troba a pocs minuts del centre de la ciutat, amb els seus bells jardins i la Sala Espanyola, que recorda l'esplendor del Renaixement.





I amor hi va haver a la vida de la genial actriu Romy Schneider, la fama va començar quan va interpretar sent molt jove a Sissi. Constreta per aquest paper i també per l'estricte règim de la seva mare, va fugir a França i es va reinventar com a actriu. La història d'amor amb Alain Delon, així com les seves posteriors aventures i matrimonis, van omplir els titulars de la premsa rosa de l'època. Després d'un breu descans professional, es va convertir en la gran dama de cinema francès a la dècada dels setanta i principis dels vuitanta i fins i tot es va incorporar a la família dels grans tràgics. Però la seva vida privada es va veure enfosquida per les desgràcies: el seu marit es va suïcidar el 1979, el seu fill va morir dos anys després amb tan sols 14 anys en un tràgic accident. Romy mai es va recuperar d'aquests cops de la destinació i va morir prematurament amb tan sols 43 anys. Aquesta vida accidentada li ha servit a Enrique Gasa Valgui com a model per a la seva nova peça de dansa.





Nascut a Barcelona, Enrique Gasa Valgui, director de la companyia de dansa de Teatre Nacional de Tirol (Tiroler Landestheater), va arribar fa tretze anys a Innsbruck convidat per Brigitte Fassbaender per incorporar-se a la seva companyia de dansa. "Enric, trobaràs arrels aquí" li profetitzà la seva mare i així va ser. Viu i treballa al casc antic d'Innsbruck, a prop del famós Tejadillo d'or i el seu dia a dia es caracteritza pels assajos, les representacions i la companyia dansa formada per 18 membres dels cinc continents pel que el nostre compatriota l'anomena col·loquialment com seva "Torre de Babel". Algunes de les seves coreografies estan inspirades per la vida de nombroses personalitats, com és el cas de la seva nova estrena.





Les funcions d'aquesta nova obra s'iniciaran al novembre coincidint amb una de les èpoques més rutilants de la ciutat perquè Innsbruck adquireix un ambient extraordinari en temps d'Advent i Nadal. En efecte, partir de mitjans d'aquest mes es convertirà en el lloc de trobada de Sant Nicolau, el Nen Jesús i tots els seus ajudants. Obriran les portes dels mercats nadalencs, l'olor a "Kiachln" (pasta salada elaborada amb massa de llevat) acabada de fer amb herbes aromàtiques o nabius vermells, ponx calent i castanyes torrades despertarà records de la nostra infància i quan s'encenguin els llums de l'arbre de Nadal de gairebé 20 metres d'altitud davant del Tejadillo d'Or, l'alegria envairà a nens i grans per igual.





Una ocasió magnífica per programar un viatge a la capital del Tirol: gaudir de l'espectacle de dansa dissenyat per Enrique Gasa Valga en homenatge a Romy Schneider i passejar i participar en l'ambient nadalenc de la ciutat.