Desxifrat un mecanisme d'atac del principal bacteri que causa la periodontitis

Un equip liderat per científics de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona del Consell Superior d'Investigacions Científiques (IBMB-CSIC) ha desxifrat un mecanisme d'atac del principal bacteri causant de la periodontitis greu, el que podria servir per al desenvolupament d'antisèptics bucals específics que aconsegueixin acabar amb aquest bacteri.





El microbioma bucal humà està format per més de 6.000 milions de bacteris de més de 770 espècies, que són majoritàriament comensals o mutualistes i contribueixen al manteniment de l'homeòstasi i la bona salut oral.





No obstant això, una dieta inadequada i una higiene insuficient poden conduir a alteracions en la composició del microbioma i al creixement desmesurat d'espècies patogèniques i oportunistes, que sobrepassen en nombre a les espècies beneficioses i prenen el control del microbioma oral. Això condueix, al seu torn, a l'aparició de càries i periodontitis, que en els casos més greus desemboca en inflamació crònica i destrucció del teixit.





S'estima que entre el 5 i el 20 per cent dels adults i fins al 40 per cent de la gent gran a Europa pateixen periodontitis, segons xifres de l'OMS, i que prop d'un 30 per cent de la població europea d'entre 65 i 74 anys ha perdut totes les dents per aquesta causa.





PROTEÏNES QUE PARTICIPEN EN L'ATAC





Els investigadors han descobert un element clau de sistema de secreció dels factors de virulència del bacteri 'Porphyromonas gingivalis', una espècie patogènica del microbioma bucal humà. Aquest bacteri té un sistema de secreció (denominat T9SS) per enviar proteïnes (conegudes en llenguatge científic com proteïnes de càrrec) al medi que l'envolta, el teixit gingival que protegeix les dents.





Aquestes proteïnes produïdes per 'P.gingivalis' participen en la virulència dels bacteris, la inflamació de les genives i la destrucció de teixit i, en última instància, en la pèrdua de peces dentals en cas de periodontitis greu.





El sistema de secreció estudiat pels científics, el T9SS, té un enzim clau, anomenat PorU, que executa dos passos essencials perquè les proteïnes puguin ser secretades de forma profitosa per al bacteri.





En col·laboració amb la Universitat Jagellònica de Cracòvia (Polònia), la Universitat de Tessàlia (Grècia) i la Universitat de Louisville (EUA), els científics del Departament de Biologia Estructural de l'IBMB-CSIC han resolt l'estructura de l'enzim PorU i han revelat el seu mecanisme d'actuació.





"Hem pogut determinar que una estratègia de dimerització, un tipus de reacció química, de l'enzim PorU proteïna és la responsable de regular la seva activitat, reprimint fins que arriba a la membrana exterior del bacteri, on s'associa a un complex d'acoblament que permet la secreció de les proteïnes càrrecs", explica l'investigador de l'IBMB-CSIC, Francesc Xavier Gomis-Rüth, un dels líders de la feina.





Atès que l'enzim PorU només es troba en espècies bacterianes, el coneixement de la seva estructura i funció podria servir per al desenvolupament de antisèptics bucals específics contra 'P. gingivalis 'i, amb això, contra la periodontitis.