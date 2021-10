Descoberta una causa probable de la Covid-19 persistent

@EP





Resia Pretorius, investigadora del Departament de Ciències Fisiològiques de la Universitat de Stellenbosch, a Sud-àfrica, ha descobert una probable causa dels símptomes del Covid-19 persistent: una sobrecàrrega de molècules inflamatòries dins de coàguls sanguinis microscòpics.





"Trobem alts nivells de diverses molècules inflamatòries atrapades en microcoàguls presents en la sang d'individus amb Covid-19 persistent. Algunes de les molècules atrapades contenen proteïnes de coagulació com el fibrinogen, així com l'alfa(2)-antiplasmina", assenyala Pretorius.





Tal com s'explica en l'estudi publicat a la revista Cardiovascular Diabetology i recollit per Europa Press, l'alfa(2)-antiplasmina és una molècula que impossibilita la descomposició dels coàguls de la sang. D'altra banda, el fibrinogen és la proteïna coagulant més important.





Com a norma general, la relació entre tots dos elements està equilibrada. No obstant això, això deixa de ser així en algunes persones que s'infecten amb el nou coronavirus. Els nivells d'alfa(2)-antiplasmina d'alguns d'aquests pacients augmenta i amb això disminueix la seva capacitat per desfer coàguls.





Això es va descobrir perquè els investigadors van veure que les mostres de sang de persones amb infecció per Covid-19 activa i aquelles que presentaven símptomes a llarg termini dipositaven grànuls insolubles en el fons dels tubs utilitzats després de la dilució.





Ara, a més, la doctora Pretorius ha descobert gràcies a l'ús de la microscòpia de fluorescència i a l'anàlisi proteòmica que les mostres de sang de persones amb Covid-19 persistent tenen microcoàguls inflamatoris.





En la investigació detallen que "resulta especialment interessant la presència simultània de microcoàguls anòmals persistents i un sistema fibrinolític patològic".