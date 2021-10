CaixaBank ajuda a autònoms, pimes i empreses a accedir als fons europeus

@Caixabank

CaixaBank, en el marc del seu compromís per ajudar a autònoms, pimes i empreses a accedir a les ajudes del Fons Europeu per a la Recuperació (Next Generation EU) i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern, ha celebrat aquest dimarts una trobada digital amb clients, en què s'han analitzat les novetats, s'han presentat les convocatòries obertes i les que es llançaran aviat i s'han facilitat consells pràctics per augmentar les possibilitats d'obtenir una subvenció.





Els Fons Next Generation EU suposen una gran oportunitat per desenvolupar projectes d'inversió i avançar en la reactivació de l'economia i la transformació del teixit productiu, per assolir més elevats nivells de digitalització, sostenibilitat i impacte social.





En la trobada, hi han participat el director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas; la directora de Banca de Negocis, Ana Díez; i la directora de Desenvolupament de Negoci i Projectes de Transformació de Banca d'Empreses, Lurdes Roquet.





Durant la jornada, s'ha explicat que el Govern central ha definit cinc temàtiques de convocatòries d'ajuda dirigides a autònoms, pimes i empreses: mobilitat/renovables, emprenedoria, indústria, digitalització i formació. A més, dins el Pla de Recuperació s'està impulsant el model de coinversió entre capital privat i públic, dirigit principalment al desenvolupament tecnològic.







El Govern ha anunciat quatre Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que canalitzaran els gran programes d'inversió en sectors clau de l'economia: Vehicle elèctric i connectat, Cadena agroalimentària intelligent i sostenible, Medicina personalitzada i Aeroespacial.





Fases de la convocatòria i recomanacions





Perquè empreses, autònoms i pimes puguin treure el màxim partit als fons europeus, és fonamental entendre i diferenciar quatre fases i preparar-se per abordar cadascuna d'elles: comprovació de requisits, preparació de la documentació, gestió i tramitació d'ajudes i justificació.





Entre els consells pràctics per a la primera fase, la comprovació de requisits, autònoms i empreses han de tenir preparada la documentació i identificar si serà necessari aportar avals financers en les bases de cada convocatòria. En la fase de preparació de la documentació, es recomana dissenyar una planificació financera i un pla de treball coherent amb els recursos i pressupost disponibles.





Mentrestant, en la gestió i tramitació d'ajudes seria convenient familiaritzar-se amb les plataformes telemàtiques dels principals organismes concedents d'ajudes i valorar l'externalització de la gestió de sollicituds i tramitació si no es tenen equips especialitzats.

Finalment, en la fase de justificació és recomanable fer un seguiment viu del projecte i recopilar durant la vida del projecte i guardar en un repositori les evidències tècniques i financeres de l'execució.





Difusió de les ajudes





Per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereixen els fons és fonamental comptar amb tota la informació disponible. Per això, CaixaBank està celebrant webinars i trobades amb els clients, en què es detallen com s'articularan els programes i quines convocatòries s'esperen per a diferents segments, i es resolen els seus dubtes i inquietuds.





En aquestes trobades, s'analitza a quines inversions s'adreçaran els fons, qui podrà accedir a aquests, quines accions de preparació poden fer les empreses, en quines inversions s'enfocaran les primeres convocatòries, com accedir als fons o quines són les claus per participar en les convocatòries públiques.





Aquest tipus de jornades se celebren des de finals d'abril i a més de en l'àmbit nacional amb clients empreses i dels segments Hotels & Tourism i Agro, s'han celebrat webinars regionals en diferents províncies.





Pla integral de CaixaBank





En aquest procés, les entitats financeres juguen un paper fonamental i CaixaBank ha posat en marxa un pla integral amb l'objectiu de facilitar als seus clients l'accés als fons. La finalitat de CaixaBank, que disposa d'un equip transversal, és ser un agent actiu en la comunicació i difusió de les ajudes disponibles, agilitzar la seva arribada als beneficiaris perquè puguin emprendre projectes d'inversió amb més seguretat, i anticipar, també, els seus efectes transformadors i de creixement sobre l'economia.





L'entitat ha posat a disposició dels seus clients eines per conèixer quines són les ajudes que s'adapten millor als seus negocis, amb un portal específic sobre els Fons NGEU i una plataforma-cercador d'ajudes públiques.





A través d'aquesta plataforma, el client podrà trobar informació rellevant sobre els fons i cercar i filtrar convocatòries. A més, en les setmanes vinents la plataforma permetrà la tramitació digital de les ajudes i el client disposarà d'un centre d'atenció telefònica especialitzat per rebre suport durant tot el procés.





A tot això, s'uneix que, en el seu rol d'intermediari financer, el banc pot avançar fons fins que es rebin d'Europa i complementar-los quan les empreses necessitin inversions addicionals per desenvolupar els seus projectes. Així, CaixaBank contribuirà a multiplicar la inversió que cerquen els fons públics i, en definitiva, seguirà formant part de la solució a la crisi actual.





CaixaBank considera que pot ser un actor rellevant en la distribució de les ajudes perquè compta amb una àmplia capillaritat i presència en tot el territori nacional, i amb experiència prèvia en la gestió de programes d'ajudes o subvencions, al mateix temps que coneix les necessitats d'inversió i les capacitats financeres dels seus clients.