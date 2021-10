Endesa inverteix 900.000 euros per a reformar la xarxa elèctrica de Santa Susanna

@EP





Endesa està executant treballs de reforma i millora tecnològica de cinc línies elèctriques de mitjana tensió al terme municipal de Santa Susanna, al Maresme, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a més de 15.000 clients repartits entre aquesta població i les veïnes de Pineda de Mar i Malgrat de Mar. Les actuacions, que es van iniciar el maig de 2020 i és previst que finalitzin, donada la complexitat i abast de l’obra, a les acaballes d’aquest trimestre, tenen una inversió de 900.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.





Les actuacions s’han dut a terme en dos trams diferents. En el primer, en direcció a Pineda de Mar, s’ha construït una nova línia elèctrica de 25 kV d’1,4 quilòmetres de longitud, tot alimentant fins a 11 centres de transformació de la població. La nova estesa ha permès el soterrament de dues altres línies -també de mitjana tensió- amb una llargada total de gairebé 3,7 quilòmetres, la qual cosa representa, a més d’una notable millora tecnològica, una reducció important del seu impacte visual. El soterrament d’aquestes dues infraestructures ha possibilitat el desballestament de la fins ara traça aèria, composta per 48 torres metàlliques i 3,2 de xarxa aèria de coure.





L’operativa també ha comportat la substitució d’un centre de transformació aeri per un altre en una caseta prefabricada. El nou està dotat de les últimes tecnologies que hi ha al mercat, ja que incorpora unes celles amb elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Amb aquests equips es redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. A més. aquest aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la installació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra. La substitució també ha permès soterrar 124 metres de xarxa de baixa tensió.





En el segon tram, en direcció a Malgrat de Mar, la Companyia ha soterrat dues altres línies de 25 kV, amb una longitud total superior als 1.500 metres, la qual cosa ha comportat l’eliminació de 21 suports metàllics i tot el seu cablejat. L’obra civil, en aquest cas, la realitzada el mateix Ajuntament.





El conjunt d’aquestes actuacions persegueixen augmentar la fiabilitat del servei, reforçar la xarxa elèctrica a les tres poblacions i incrementar-ne la seva seguretat i resiliència. A més, permet deixar les infraestructures a punt per a poder atendre el creixement vegetatiu dels municipis, dimensionar-la per a donar resposta a eventuals puntes de consum (hivern i estiu, per exemple) i preparar-la de manera adequada per a encabir nous subministraments que hi pugui haver en un futur.





Tots aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric al Maresme, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les installacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.