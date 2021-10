Vox defensa el seu discurs sobre immigració tot i la possible sanció del Parlament

@EP





El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha defensat el seu discurs al Parlament sobre immigració perquè considera que diuen la "veritat" i tot i que el Parlament pugui sancionar-lo per incomplir el Codi de Conducta.





En roda de premsa al Parlament, ha defensat que "la immigració il·legal participa moltes vegades en la comissió de delictes", i ha replicat que la sanció per incompliment del Codi de Conducta és la d'aplicar als grups que han presentat l'escrit.





"Seguirem defensant la veritat a la tribuna i on calgui, als carrers i als barris", ha assegurat el diputat a què la Cambra podria imposar des d'una multa de 600 a 12.000 euros a la suspensió temporal.





Preguntat per si després d'aquest escrit de respectar el Codi de Conducta, Garriga ha insistit que ells ho compleixen i que exigeixen el mateix respecte a la resta de grups de Parlament: "Als diputats de Vox moltes vegades no ens conviden a reunions. Ens discriminen contínuament per la nostra manera de pensar".





"Aquest article s'hauria d'aplicar a qui ens vol fer el cordó, o sigui a PSC, ERC, a Junts, a la CUP i als comuns. Jo no veig que el Codi de Conducta digui que no es pot dir la veritat. Nosaltres respectem a tothom, però les xifres són les xifres", ha afegit.





Sobre la suspensió de l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Garriga ha dit que no volen "perdre el temps amb fugats de la justícia; si ha de venir que sigui com més aviat millor i jutjat, nosaltres utilitzarem tots els mecanismes per perseguir-lo , però sense perdre massa temps ".